Sadece park etmek istiyordu

Eyüpsultan ilçesinde ilginç bir lkaza meydana geldi. Serap Gün ve Seçil Yavuz adlı iki kardeş, marketten aldıkları malzemeleri otomobillerine koyup evlerine doğru hareket etti. Gün, kullandığı otomobili evin önüne park etmek istediği sırada olanlar oldu.
Eyüpsultan ilçesinde ilginç bir lkaza meydana geldi. Serap Gün ve Seçil Yavuz adlı iki kardeş, marketten aldıkları malzemeleri otomobillerine koyup evlerine doğru hareket etti. Gün, kullandığı otomobili evin önüne park etmek istediği sırada olanlar oldu.
Sürücü, park etmek için yol kenarına yanaşmaya çalışırken kontrolünden çıkan araç bir anda kaldırıma çıkarak yaklaşık 5 metrelik yüksekten aşağıya doğru düşerek ağaçla duvarın arasında askıda kaldı.
Aracın içinden vatandaşlar çıkardı
Çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın içerisidnen çıkarılan kardeşler, kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası sokak üzerinden geçenlerse otomobilin düştüğünü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
"Nasıl olduğunu anlamadım"
- Aracını park edeceği esnada duvardan düşen sürücü Gün, “Aracı park ederken oldu. Araç biraz açıkta kaldı diye geri geri doğru gelirken biraz sağ yapayım dedim ama o esnada pedal ayağımın altında boşta kaldı. Nasıl böyle düştü anlamadım. Cuma namazına gidenler çıkardı bizi. Emniyet kemerlerimiz takılıydı. Araç içerisinde biz hareket etmedik. Sadece biraz sarsıldık o kadar” şeklinde konuştu.