Sadece park etmek istiyordu

Eyüpsultan ilçesinde ilginç bir lkaza meydana geldi. Serap Gün ve Seçil Yavuz adlı iki kardeş, marketten aldıkları malzemeleri otomobillerine koyup evlerine doğru hareket etti. Gün, kullandığı otomobili evin önüne park etmek istediği sırada olanlar oldu.



Eyüpsultan ilçesinde ilginç bir lkaza meydana geldi. Serap Gün ve Seçil Yavuz adlı iki kardeş, marketten aldıkları malzemeleri otomobillerine koyup evlerine doğru hareket etti. Gün, kullandığı otomobili evin önüne park etmek istediği sırada olanlar oldu.



İHA



Sürücü, park etmek için yol kenarına yanaşmaya çalışırken kontrolünden çıkan araç bir anda kaldırıma çıkarak yaklaşık 5 metrelik yüksekten aşağıya doğru düşerek ağaçla duvarın arasında askıda kaldı.

OYNAT 00:59 Kadın sürücü otobüsün önünü kesip yolu trafiğe kapattı Kadıköy'de bir kadın sürücü, otobüs şoförünün kendisini sıkıştırdığını iddia ederek otobüsü kilometrelerce takip etti. Lüks otomobiliyle otobüsün önünü kesip yolu kapatan sürücü, otobüs şoförüyle tartıştı. Otobüsteki yolcular da gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek otobüs şoförüne destek verdi. Otobüs şoförü, gaza basıp yoluna devam edince kavga sonlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

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İHA

Aracın içinden vatandaşlar çıkardı

Çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın içerisidnen çıkarılan kardeşler, kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası sokak üzerinden geçenlerse otomobilin düştüğünü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"Nasıl olduğunu anlamadım"