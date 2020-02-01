Gündem Sadece park etmek istiyordu
İSTANBUL

Sadece park etmek istiyordu

İstanbul'da bir kadın sürücü, park etmek istediği otomobiliyle birlikte duvardan ağacın üzerine düştü. Araçtaki 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, otomobilin duvarla ağaç arasında asılı kaldığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Haber Merkezi İHA
Duvarda asılı kalan otomobil vinçle kaldırıldı.
Duvarda asılı kalan otomobil vinçle kaldırıldı.

Eyüpsultan ilçesinde ilginç bir lkaza meydana geldi. Serap Gün ve Seçil Yavuz adlı iki kardeş, marketten aldıkları malzemeleri otomobillerine koyup evlerine doğru hareket etti. Gün, kullandığı otomobili evin önüne park etmek istediği sırada olanlar oldu.

Eyüpsultan ilçesinde ilginç bir lkaza meydana geldi. Serap Gün ve Seçil Yavuz adlı iki kardeş, marketten aldıkları malzemeleri otomobillerine koyup evlerine doğru hareket etti. Gün, kullandığı otomobili evin önüne park etmek istediği sırada olanlar oldu.

İHA


Sürücü, park etmek için yol kenarına yanaşmaya çalışırken kontrolünden çıkan araç bir anda kaldırıma çıkarak yaklaşık 5 metrelik yüksekten aşağıya doğru düşerek ağaçla duvarın arasında askıda kaldı.

Kadın sürücü otobüsün önünü kesip yolu trafiğe kapattı
OYNAT 00:59
Kadın sürücü otobüsün önünü kesip yolu trafiğe kapattı
Kadıköy'de bir kadın sürücü, otobüs şoförünün kendisini sıkıştırdığını iddia ederek otobüsü kilometrelerce takip etti. Lüks otomobiliyle otobüsün önünü kesip yolu kapatan sürücü, otobüs şoförüyle tartıştı. Otobüsteki yolcular da gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek otobüs şoförüne destek verdi. Otobüs şoförü, gaza basıp yoluna devam edince kavga sonlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


İHA

Aracın içinden vatandaşlar çıkardı

Çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın içerisidnen çıkarılan kardeşler, kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası sokak üzerinden geçenlerse otomobilin düştüğünü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"Nasıl olduğunu anlamadım"


  • Aracını park edeceği esnada duvardan düşen sürücü Gün, “Aracı park ederken oldu. Araç biraz açıkta kaldı diye geri geri doğru gelirken biraz sağ yapayım dedim ama o esnada pedal ayağımın altında boşta kaldı. Nasıl böyle düştü anlamadım. Cuma namazına gidenler çıkardı bizi. Emniyet kemerlerimiz takılıydı. Araç içerisinde biz hareket etmedik. Sadece biraz sarsıldık o kadar” şeklinde konuştu.

Kadın şoför 'yok artık' dedirtti!
OYNAT 01:31
Kadın şoför 'yok artık' dedirtti!
Park yerine dakikalarca park edemeyip, etrafındaki araçlara da çarpan kadın sürücü sosyal medyada gündem oldu.


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