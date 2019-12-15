Gündem Sadece Türkiye sahip çıkıyor
POLİTİKA

Sadece Türkiye sahip çıkıyor

Doğu Türkistan ve Türk bayraklarıyla Kayseri’deki Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camii önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, Çin’in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Seyit Tümtürk
Seyit Tümtürk

Eyleme katılan Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Doğu Türkistan davasına uluslararası alanda sahip çıkan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Doğu Türkistan, Filistin, Myanmar gibi mazlum coğrafyalara İslam dünyasının sahip çıkması gerekli. Bunu bizim önderliğimizde gerçekleştireceğiz” sözünün kendilerini umutlandırdığını anlatan Tümtürk, “Bugün Doğu Türkistan davasına uluslararası alanda sahip çıkan ülkenin Türkiye olduğunu belirtmek isterim. 35 milyon Uygur Türk’üne Çin tarafından sistematik şekilde soykırım, ahlaksızlık ve asimilasyon politikası uygulanıyor. Bu namus sadece 35 milyon Uygur Türk’ünün değil, bütün ümmetin namusu, insanlığın namusu. Bugün Uygur Türkleri 1,5 milyarlık Yecüc Mecüc’ün elinden, Allah’a inandığı, Peygamber’i kendine önder gördüğü için zulüm görüyor” diye konuştu. Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD) organize ettiği eylem Çin aleyhine atılan sloganlarla sona erdi.

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