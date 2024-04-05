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Şadi Yazıcı'dan 'giderayak ihale yaptı' iddialarına cevap verdi: İhale 15 Ocak'ta yapıldı

Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, son günlerde ortaya atılan 'giderayak ihale yaptı, 75 bin metrekare bir alanı elden çıkardı' iddialarına cevap verdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yazıcı, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kastedilen ihale, ihale süreci 2023 yılında başlayan, 15.01.2024 tarihinde yapılan bir ihaledir. Yapılan itirazlar nedeniyle ihale 20.02.2024 tarihinde yenilenmiştir. İhale sözleşmesi yasal süresi içinde 02.04.2024 tarihinde imzalanmıştır. Yeni bir ihale söz konusu değildir." dedi.

22:37 - 5/04/2024 Cuma
AA
Şadi Yazıcı
Şadi Yazıcı

Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ''Giderayak ihale yaptıkları ve 75 bin metrekare bir alanı elden çıkardıkları'' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya ve birtakım haber kanallarında yer alan, Tuzla Belediyesinin yeni seçilen yönetime devrini geciktirmeye çalıştıkları ve usule aykırı işlemler yaptıkları yönündeki iddialara cevap verdi.

Paylaşımların gerçeklerle ilgisi olmadığını vurgulayan Yazıcı, yeni seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü tebrik ederek, başarılar diledi.

"Geciktirme söz konusu değildir"

Türkiye'de seçim sürecini siyasi partilerle birlikte yürüttüklerini, her partinin, seçmeninin kullandığı oyun doğru sayılması ve sonuçlarda yer almasını sağlamak noktasında azami gayret sarf etmekle yükümlü olduğunu belirten Yazıcı, "31 Mart 2024 seçimlerinde şüphe duyulan sayımlar için sandıklara itiraz bir haktır. AK Partimiz, Tuzla'daki sayım itirazlarını bu sebeple yapmıştır. İtirazların ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu süreçleri bulunmaktadır. Nihayet bu süreçler tamamlanmıştır. Bir gecikme, geciktirme söz konusu değildir." diye konuştu.

"Kastedilen ihale 15 Ocak 2024'te yapılan bir ihaledir"

Yazıcı, "giderayak ihale yaptıkları" iddiasına ilişkin de "Bu süreçte giderayak ihale yaptığımız iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Kastedilen ihale, ihale süreci 2023 yılında başlayan, 15.01.2024 tarihinde yapılan bir ihaledir. Yapılan itirazlar nedeniyle ihale 20.02.2024 tarihinde yenilenmiştir. İhale sözleşmesi yasal süresi içinde 02.04.2024 tarihinde imzalanmıştır. Yeni bir ihale söz konusu değildir. Yasal süreç gereği imzalanan bir sözleşmeden bahsedilmektedir. İmzalanan bu sözleşme yeni başkan tarafından devam ettirilebilir, uygun görülmezse iptal edilebilir, yenilenebilir.'' ifadelerini kullandı.

"Sayın Bingöl de şeffaf olan bütün süreçleri görecektir"

Tuzla Belediyesine ait bir alanı elden çıkardıkları yönündeki iddiaya ilişkin de Yazıcı, şunları kaydetti:

''75 bin metrekare bir alanı giderayak elden çıkardığımız iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu alan Tuzla Belediye Encümeni'nin 577 nolu kararıyla 19 Eylül 2023 tarihinde Tuzla Belediyesinin şirketi olan TUZYAP'a satışı gerçekleştirilen, TUZYAP'ın gelir getirici bir iş olarak projelendirdiği, yapım işlerini büyük oranda tamamladığı, satışlarını gerçekleştirdiği bir alandır. TUZYAP, alanla ilgili Tuzla Belediyesine yapması gereken ödemeleri yapmıştır. Tuzla'nın yeni Belediye Başkanı Sayın Bingöl de şeffaf olan bütün süreçleri zaten görecektir. Belediyenin arsasını elden çıkarma gibi bir durum bulunmamaktadır. Her iki işlem ve bütün işlemlerimizle ilgili gönlümüz ferahtır. Tuzla Belediyesini, şahsımı, seçim sistemimizi zan altında bırakan paylaşım sahiplerini, yasal haklarım saklı kalmak üzere akla, izana, insafa davet ediyorum."


Tuzla'da algı operasyonuna girişen İmamoğlu'nun metro oyununu Şadi Yazıcı bozdu: Tek kelimeyle cambaza bak girişimi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı duyuru ile Kaynarca-Pendik Tuzla Metro Hattı 1.Etap projesinde TBM Çıkış töreni düzenleneceğini duyurdu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise İmamoğlu'nun kamuoyunu yanılttığının altını çizmek üzere Metro İstasyonu İnşaat Alanı’nda TBM çıkışını bekledi. Burada açıklamada bulunan Yazıcı, "Sayın Başkan; Kaynarca-Pendik yazıp sonuna Tuzla ekleyerek, Tuzla halkına mesaj gayretiniz, tek kelimeyle; cambaza bak girişimi. Bu metruk, alandaki otlar, alan çevresindeki metro afişlerinin 10 kez değişmesine şahit oldu. Günler, aylar, yıllar, mevsimler geçti başka da bir şey görmediler. 5 tören yaptınız. Sonuç? %10 bile değil. Masal gibi.” dedi.

İlk kepçeyi Başkan Şadi Yazıcı vurdu: Tuzla'da riskli binalar kentsel dönüşüm kapsamında birer birer yıkılıyor

Tuzla Belediyesi, olası yıkıcı depremlere karşı ilçeyi güçlendirmeyi devam ediyor. İlçede, 17 Ağustos depreminden sonra İstanbul Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü tarafından ‘orta hasarlı’ olarak tespit edilen iki bina daha resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin rızasıyla kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkıldı. İş makinasının koltuğuna oturarak ilk kepçeyi vuran Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Şimdiye kadar deprem dönüşümü kapsamında gerçekleştirdiğimiz 3 Bin binada yaklaşık 20 bine yakın bağımsız bölümde yıkım ve dönüşüm işlemlerini tamamladık. Bu süreçte en önemli rol vatandaşlarımıza aittir, onlar bizim hikayelerimize ortak olan hak sahipleri ve ev sahipleridir.” dedi.


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