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İSTANBUL

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri hakim karşısında

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun cinayet davasında ilk duruşma başladı. Yazıcıoğlu, 27 Ocak'ta ortağı olduğu Yeşilköy'deki bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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Haber Merkezi DHA
Şafak Mahmutyazıcıoğlunun katilleri hakim karşısında
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında ilk duruşma başladı

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu 10, tutuksuz 10 sanık ile avukatları katıldı. Ece Erken ve Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da avukatıyla birlikte hazır bulundu. Duruşmaya siyah renkte giysilerle gelen Erken'in, gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

İDDİANAMEDEN

Cinayet soruşturmasıyla ilgili 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Sanıklar, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Fatih Okan Kodak, Burak Otçuoğlu ve Uğurcan Bilge hakkında ise 3 ayrı suçdan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Diğer 9 sanık için de 'Suçluyu kayırma' suçundan değişen oranlarında hapis cezası istendi.

ECE ERKEN DURUŞMA SALONUNDA BAYILDI

Ece Erken’in öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasının ilk duruşma sırasında fenalık geçirerek salondan dışarı çıktı. Ünlü sunucunun sağlık durumu ile ilgili avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül açıklamada bulunarak, “Başını vurduğu için belki bir hastane kontrolü gerekebilir. Belki hastaneye belki eve doktor getirilecek” dedi.

Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Bakırköy’de ortaklığını yaptığı balıkçı restoranında vurularak öldürülmüştü. 19 sanıklı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlayan davada Ece Erken fenalık geçirerek salondan dışarı çıktı. Ünlü sunucunun sağlık durumu ile ilgili avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül Adliye önünde açıklama yaptı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Ece Erken’in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, “Duruşma öncesinde müvekkilimin çok zor bir psikolojiyle gelmişti. Fakat sanıkların ifadeleri ve olay anlatımları sırasında müvekkilimin başı dönerek düştü. Başını sandalyeye vurdu, dayanamadı. Çünkü ifade sırasında da ara ara dayanamıyordu zaten, müdahale ediyordu, doğru olmadığını ifade ediyordu. En son dayanabileceği nokta bu oldu. Dolayısıyla bu duruşmanın devamını sonuna kadar getiremedi. Zaten bayıldığı için kollarından kaldırarak getirdik. Arka kapıdan çıkışını yaptık, hemen yanına gitmem gerekiyor. Hastaneye doğru geçtiler. Başını vurduğu için belki bir hastane kontrolü gerekebilir. O esnada gördüm. Belki hastaneye belki eve doktor getirilecek” dedi.

İddianamede olay şöyle aktarıldı: "Bakırköy'de Ahmet Yosunlu adına kayıtlı olan bir daire, satışı için emlakçılık yapan sanık Kerem Öztürk'e devredildi. Öztürk bu daireyi satmak için müşteri ararken, apartmanın en üst katında oturan müşteki Suphi Malgaz ile daireye müşteri bulunması konusunda anlaştı. Suphi Malgaz, Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin TL karşılığı daireyi alacak bir arkadaşı olduğunu söyledi. Daireyi Malgaz, 1 milyon 650 bin TL'ye satarak, alıcıdan 170 bin TL komisyon almış oldu. Sanıklar Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan bu durumu öğrendikten sonra Malgaz'a bu miktarı kendilerine ödemesi gerektiğini söyledi. Taraflar bir anlaşmaya varamayınca sanık Gökhan Karakan, Malgaz'ı öldürtmekle tehdit etti. Gökhan Karakan, sanık Seccad Yeşil'e ulaşarak söz konusu parayı tahsil etmesini istedi. Seccad Yeşil, arkadaşı olan sanık Kadir Yasak'a durumu anlattı. Yasak, Suphi Malgaz ile bir buluşma teklif etti. Bakırköy'de bir restoranda gerçekleşen görüşmede, Şafak Mahmutyazıcıoğlu Suphi Malgaz'ın yanında geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun Malgaz'a destek olması nedeniyle, Kadir Yasak ve Seccad Yeşil söz konusu parayı alamadı. Sanıklar Kadir Yasak ve Seccad Yeşil bu nedenle maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu hedef alarak, 27 Ocak'ta cinayeti işledi."

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismi Seccad tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismi Seccad tutuklanarak cezaevine gönderildi
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında Bursa'da yakalanan Seccad Y. tutuklanırken, diğer bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şüphelilerinden Seccad Yeşil'in yakalanma anı
OYNAT 00:25
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şüphelilerinden Seccad Yeşil'in yakalanma anı
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan Seccad Yeşil, Bursa'da yakalandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Seccad Yeşil yakalandığı belirtilirken İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.


Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ilk ifade: Yaralayıp yolda bırakacaktık
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Yeşilköy’de sahibi olduğu restoranda silahla vurularak öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun zanlılarının emniyetteki ilk ifadeleri ortaya çıktı.<br><br>
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Sorguları devam eden cinayetin tetikçisi Kadir Yasak ve abisi Ali Yasak ile diğer zanlıların ifadelerine göre alacak-verecek meselesi nedeniyle geçen aralıkta taraflar arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmede anlaşamayan Kadir ve Ali Yasak kardeşlerin saldırıyı planladıkları belirlendi.<br><br>
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Zanlıların Mahmutyazıcıoğlu’nu vurduktan sonra neden mekandan sürükleyerek sokağa çıkarmaya çalıştıkları yönündeki soruya, “Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı” şeklinde cevap verdikleri öğrenildi.
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Ek gözaltı süresi verilen 11 şüphelinin haftaya salı günü mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.<br>
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Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.<br>
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Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu.<br><br>
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ilk ifade: Yaralayıp yolda bırakacaktık
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet zanlıları ilk ifadelerinde restorana Mahmutyazıcıoğlu'nu yaralama amacıyla gittiklerini ileri sürdü...

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda öldürülmüştü: Ece Erken'den yeni paylaşımı
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sahibi olduğu Cundalı Yeşilköy Restoran'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, şoförü Murat Bilmez ise yaralanmıştı.
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ECE ERKEN'DEN YENİ PAYLAŞIM<br><br>Sunucu Ece Erken, eşini kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
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Ece Erken paylaşımında şu ifadeleri kullandı:<br><br>\"HAYATIMI\" kaybettiğim şu süreçte bir an olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım.<br><br>
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Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim. Biz bu akşam canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun.\"<br><br>
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NE OLMUŞTU?<br><br>Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.
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Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu.<br><br>
Title
Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.<br><br>
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11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI<br><br>Cinayetin ardından ilk olarak 2 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
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Operasyonda \"Kasten Öldürme\" eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi.<br><br>
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Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.<br><br>
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda öldürülmüştü: Ece Erken'den yeni paylaşımı "HAYATIMI" kaybettiğim şu süreçte…
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Ece Erken, herkesi duygulandırdı. İşte ünlü sunucu Ece Erken'in o paylaşımı...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin detayları ortaya çıktı
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Bakırköy'de ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı.<br>
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Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri olaya karıştığı belirlenen 6 kişiden Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan isimli zanlıları gözaltına aldı.
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Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman isimli zanlıların ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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Emniyette konu ile ilgili ifade veren Suphi Malgaz, gayrimenkul satışından dolayı Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı nedeniyle anlaşmazlık olduğunu söyledi. Kendisinin gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya başka birine satması üzerine Gökhan Karakan'ın 100 bin lira daha istediğini anlatan Malgaz, Gökhan Karakan'ın yaşanan anlaşmazlık üzerine \"O zaman ağabeylerimi gönderirim\" diyerek kendisini tehdit ettiğini iddia etti.
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Yaşananlar üzerine avukatı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte kendisini Ali Yasak'ın (Drej Ali) yeğeni olarak tanıtan Kadir Yasak'ın davetiyle bir kafede buluştuklarını anlatan Yasak, burada yaptıkları görüşmede 65 bin liraya anlaştıklarını ifade etti.<br>
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Kafeden ayrıldıktan sonra avukatı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yazılı bir sözleşme olmadan parayı vermemesi gerektiği tavsiyesinde bulunduğunu belirten Malgaz, bunun üzerine kendisini arayan Gökhan Karakan'a parayı avukatına verdiğini ve onunla görüşmesi gerektiğini söylediğini ifade etti.<br>
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Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun dün öldüğünü öğrendiğini söyledi.<br>
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Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı güvenlik kamera incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve silahı Kadir Yasak isimli şahsın kullandığı tespit edildi.<br>
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı sırasında restoran kapısı önünde yaşananlar kamerada<br><br>Bakırköy'de balık restoranında dün silahlı saldırıya uğrayan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Şoförünün de yaralandığı saldırı anında restoranın önünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Bakırköy'de balık restoranında dün silahlı saldırıya uğrayan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Şoförünün de yaralandığı saldırı anında restoranın önünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin detayları ortaya çıktı
Bakırköy'de ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Böylesi görülmedi

Böylesi görülmedi

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