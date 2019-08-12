Gündem Safitürkün hayali gerçek oldu
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Safitürk’ün hayali gerçek oldu

PKK’lı teröristlerin şehit ettiği Muhammed Fatih Safitürk’ün, Derik zeytinini dünyaya tanıtma hayali gerçek oldu. Derik zeytininden üretilen zeytinyağları İngiltere’deki “London Olive Oil” yarışmasında altın madalya kazandı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Muhammed Fatih Safitürk
Muhammed Fatih Safitürk

Halhalı zeytiniyle meşhur Mardin’in Derik ilçesi, dünya markalarıyla yarışır hale geldi. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün girişimleriyle başlayan tanıtım hamlesi, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas döneminde meyvelerini verdi. Derik zeytinlerinden üretilen yağlar, İngiltere’de düzenlenen London Olive Oil uluslararası yarışmasında altın madalya kazandı. Yeni Şafak’a konuşan Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, “Derik zeytinini bir dünya markası yaptık. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün hayalini gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

430 MARKAYLA YARIŞTIK

Halhalı zeytinden elde edilen yağın 430 marka ile yarıştığını anlatan Kafkas, “Zeytinimizi kaymakamlığımız himayesinde Londra’daki yarışmaya gönderdik. Daha önce coğrafi işaret başvurusu yapmıştık. O başvuru da Dicle Kalkınma Ajansı ve Harran Üniversitesi tarafından yürütülüyor” dedi.

YILLIK HASAT 213 TON

Derik’te 11bin 800 dekar zeytin dikili alan olduğunu belirten Kafkas, toplam zeytin ağacı sayısının ise 182 bin 200 olduğunu söyledi. Bir dönümde ortalama 40 ağaç olduğunu aktaran Kafkas, “Her yıl yaklaşık olarak 213 ton zeytin üretimi yapıyoruz. Zeytin tarımı bu bölgede küçük aile işletmesi olarak yapılıyor. Derik’te tadı ve aroması bakımından en çok dikkat çeken zeytin türü Halhalı olurken, Belloti, Zoncık, Malkabazi, Hurseki, Mavi, Guleki, Kejik, Melebeli, Ağliş gibi farklı çeşit zeytinler de yetiştiriliyor. Vatandaşlar tarafından tadı oldukça beğenilen zeytinlerde, 0.5 yağ asidi bulunuyor” diye konuştu.

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2 YILDA 4 BİN 850 FİDAN

2017 yılında GAP İdaresi Başkanlığı katkısıyla, Derik’e beşer dönümlük araziler olmak üzere toplam 50 dönümlük alana 10 adet modern kapama zeytin bahçesi yapıldı. Her bahçede ortalama 225 adet zeytin fidanı toplamda 2 bin 250 adet zeytin fidanı dikildi. 2018 yılında Mardin Büyükşehir Belediyesi de 60 dönüm araziye 8 adet modern kapama zeytin bahçesi yaptı. Bu alana 2 bin 600 adet zeytin fidanı dikilirken, 2 yılda dikilen zeytin fidanı sayısı 4 bin 850’ye ulaştı.

FESTİVALİN EV SAHİBİ

Derik, geçtiğimiz yıllarda zeytin festivaline de ev sahipliği yaptı. Tüm bu çalışmalarda Mardin Valisi Sayın Mustafa Yaman, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Hacettepe Üniv. Mühendislik Fakültesi’nden Prof. Dr. Dilek Sivri Özay, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Dr. Ebru Sakar büyük katkı sundu.

  • İlk adımı Safitürk attı
  • Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, “Derik zeytinini bir dünya markası yaptık. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün hayalini gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.
  • PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Muhammed Fatih Safitürk, Derik zeytininini dünyaya tanıtmayı hayal ediyordu. İçişleri Bakanlığı'nca Derik'te yürütülen Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi (KDRP) kapsamında zeytinyağı çıkartma, paketleme ve sabun atölyesi kuran şehit Safitürk, burada "Derik Kaymakamlığı" ve "Derik Belediyesi" logosunun bulunduğu şişelerdeki zeytinyağlarını ilçeye gelen misafirlere hediye ediyordu. Safitürk, ilçenin kültür ve turizm potansiyeline katkı sunmak için Derik zeytinini turizm fuarlarına gönderdi. O dönem verdiği bir röportajda Safitürk, "Derik zeytini inşallah turizm fuarlarında kendi yerini almış olacak. Zeytinin ilçede tarihi Bizans ve Romalılara kadar gidiyor. Yüzyıllarca yıllık ağaçlarımız var ama biz yeterince zeytinimizle ön plana çıkamadık" demişti.


Şehit Muhammet Fatih Safitürk'ün anısına
OYNAT 05:43
Şehit Muhammet Fatih Safitürk'ün anısına
Mardin'in Derik ilçesinde, PKK'lı teröristlerce kaymakamlık odasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu Şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün dikkat çeken bir hikayesi var. Üniversiteden mezun olduktan sonra devlette görev alan Safitürk, terör örgütüne karşı kararlı bir mücadele verdi. Yazarlık yaptığı sitedeki üyeye burs verdi, tek amacı devlet ve millete hizmet etmekti. Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün vatan uğrundaki çabaları ve bilinmeyen hayat hikayesini sizlerle paylaşıyoruz.

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