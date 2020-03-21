Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı Yaşlı hastalarımızdan 12sini kaybettik, 277 yeni vaka var
İSTANBUL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik, 277 yeni vaka var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mart günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm, test ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "Son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldı. 277’si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması.

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı. Bakan Koca Twitter hesabından şu bilgileri paylaştı:

"Son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldı. 277’si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor."

Sağlık Bakanlığından şeffaf bilgiler

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın salgınla ilgili günlük olarak yaptığı açıklamalarına devam etmesi, halkın güveninin tazelenmesi ve asılsız bilgilere rağbet edilmemesini sağlamak açısından kritik önemde. Buna ek olarak, yapılan test sayıları, hastalık tanısı alanların yaş, cinsiyet ve şehirlere göre dağılımları, alınan kararlara temel oluşturan bilimsel kanıtların paylaşılması, tahmin modellerinin toplumla paylaşılması halkın, sağlık çalışanlarının, bilim insanlarının ve hükümetin güvenle işbirliği yapması için önem arz ediyor.

İçişleri Bakanlığından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarına sınırlama

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle en fazla riski grubunu oluşturan 65 yaş üstü kişiler için yeni bir karar aldı. Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan kişilerin ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırıldı.

12 hastamızı kaybettik

12 hastamızı kaybettik

Bakan Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri paylaştı.
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