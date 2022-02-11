Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı için hatırlatma dozu çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sevdiklerimizden POZİTİF TEST HABERİ almak hepimizi üzüyor. Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi?"

Sevdiklerimizden POZİTİF TEST HABERİ almak hepimizi üzüyor. Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi? — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 11, 2022