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İSTANBUL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüse karşı 'evde kal' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Üsküdar'da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koordinasyon toplantısı ardından vatandaşlara bir kez daha evde kalmanın önemine vurgu yapan "Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlara çağrısını yineledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlara çağrısını yineledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Üsküdar'da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Koordinasyon toplantısı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Siyami Ersek Hastanesi'nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum.

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