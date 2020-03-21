Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüse karşı 'evde kal' uyarısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Üsküdar'da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koordinasyon toplantısı ardından vatandaşlara bir kez daha evde kalmanın önemine vurgu yapan "Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi 21 Mart 2020, 18:47 Son Güncelleme: 21 Mart 2020, 18:59 DHA