Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sağlık Bakanı Koca, 112 Acil Komuta Merkezi çalışanlarına telsizden seslendi
İSTANBUL

Sağlık Bakanı Koca, 112 Acil Komuta Merkezi çalışanlarına telsizden seslendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki 5 günlük programı kapsamında, Bakırköy'deki İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti. 112 ekiplerine hitap eden, "Şu an Türkiye'nin yüzde 40'a yakın vakasının İstanbul'da olduğunu artık biliyoruz. Bu dönemde iş yükünüzün daha da arttığını tespit ettik. Bu çerçevede gösterdiğiniz fedakarlık ve özverinin, bütün toplum olarak bu gayretinizin farkındayız"- "Şu dönemde mücadelede sizlerin gücüne ve motivasyonuna ihtiyacımız var. Bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bakan Koca, İstanbul'da 112 komuta merkezini ziyaret etti.
Bakan Koca, İstanbul'da 112 komuta merkezini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki 5 günlük programı kapsamında, Bakırköy'deki İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti.

Burada 112 Acil Komuta Merkezi çalışanlarına telsizden hitap eden Koca, anonsuna "İstanbul Avrupa 112 Komuta Merkezinden tüm istasyonlara" sözüyle başlayarak, "Sesimin yabancısı olmadığınızı biliyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma iyi mesailer diliyorum." ifadelerini kullandı. 112 çalışanlarının özellikle son dönemde salgının seyriyle birlikte ne kadar büyük fedakarlık ve özveriyle çalıştığını bütün Türkiye'nin bildiğini belirten Koca, şunları kaydetti:

Sağlık Bakanı Koca: Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde

"Vaka sayısının arttığı bir dönemi yaşıyoruz"

"Özellikle bizler de sizlerin bu dönemde sorunlarınızı çözmek noktasında bir gayret içerisindeyiz. Koronavirüs salgınında en ön planda. sizler hatta öncü oldunuz. Çünkü bu dönemde daha salgın mart ayında gelmeden önce sizin o beyaz tulumlarla riskli kişileri taşıdığınızı bütün Türkiye hafızalara aldı. Şu dönemde de İstanbul özelinde vaka sayısının arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Şu an Türkiye'nin yüzde 40'a yakın vakasının İstanbul'da olduğunu artık biliyoruz. Bu dönemde iş yükünüzün daha da arttığını tespit ettik. Bu çerçevede gösterdiğiniz fedakarlık ve özverinin, bütün toplum olarak bu gayretinizin farkındayız."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Salgın tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Salgın tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır

"Ev içi bulaş oranı yüksek"

Bakan Koca, 112 çalışanlarının hem komuta merkezine gelen telefonlara cevap veren hem de sahada hastaları hastaneye taşıyan bir fonksiyonu olduğunu aktararak, "Yeri geldiğinde riskli hastalarla temas ettiğiniz için en sevdiğiniz kişileri, çocuklarınızı, anne babalarınızı günlerce ziyaret etmediğinizi de biliyoruz. Bu dönemin geçeceğine inanıyorum. Özellikle toplumun bu dönemde kurallara, tedbirlere uyma noktasında vatandaşımızın hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Maske, mesafe ve hijyenle birlikte, kalabalık ortamlara katılmama noktasında bir hassasiyet, hatta evlere özellikle ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu dönemde ev içi bulaş oranının yüksek olduğunu görmüş oluyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca: Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde

"Hep birlikte başaracağımıza inanıyorum"

Sağlık Bakanı Koca, 112 çalışanlarına yaptığı telsiz anonsunu, "Şu dönemde mücadelede sizlerin gücüne ve motivasyonuna ihtiyacımız var. Bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun." sözleriyle tamamladı. 112 Acil Komuta Merkezinde görevli sağlık çalışanları da telsiz anonsu için Bakan Koca'ya teşekkür etti.

  • Sağlık Bakanı Koca, komuta merkezinde görevli sağlık çalışanlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra merkez önünde çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Abone Ol Google News
Uyuşturucu baronu yakalandı

Uyuşturucu baronu yakalandı

Uyuşturucu ticaretinin yüzde 75'ini yapıyordu.
Devlet bize komplo kurdu

Devlet bize komplo kurdu

Avrupa'da Müslümanlar hedef haline getiriliyor.
Macronun tedaviye ihtiyacı var

Macron'un tedaviye ihtiyacı var

​Erdoğan'dan Macron'a sert tepki.
Karabağ'da şehit oldu

Karabağ'da şehit oldu

​Türkiye'de mühendislik fakültesinde okuyordu.
Korona pazara çıktı

Korona pazara çıktı

​Ne esnaf ne de vatandaş kuralları hatırladı...
Üç bin yeni personel alınacak

Üç bin yeni personel alınacak

​Bakanlık, internet sitesinden duyurdu.
PTT kargomatta temassız teslim

PTT kargomatta temassız teslim

​Evde kargocu yolu gözleme dönemi sona erecek.
Suriye sınırına ticaret merkezi

Suriye sınırına ticaret merkezi

​"İki ülke arasındaki ticari sirkülasyon bölgemizde zenginlik olacak."
Fransız mallarına boykot dalgası

Fransız mallarına boykot dalgası

​Macron'un İslam'a açtığı savaşa Arap ülkelerinden tepki.
Babasının vasiyetini<br>yerine getirdi

Babasının vasiyetini
yerine getirdi

Müslüman dövüşçü Habib, aldığı galibiyetle kariyerini noktaladı.
Pandemi bahane

Pandemi bahane

AVM'ler mescitleri kapattı, vatandaş otoparkta namaz kıldı.
Galatasaray <br>10 kişi kazandı

Galatasaray
10 kişi kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 yendi.
Terim'den <br>olay açıklama

Terim'den
olay açıklama

​Galatasaray'da seçim ateşini yakan konuşma.
İtalya'da tablo korkutuyor

İtalya'da tablo korkutuyor

​Hükümet, tedbirlerin sıkılaştırılmasını değerlendiriyor.

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

​112 komuta merkezini ziyaret etti, telsizden önemli mesajlar verdi.
Türkiye'nin son 24 saati

Türkiye'nin son 24 saati

​Ağır hasta sayısında artış devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.