Sağlık Bakanı Koca Hatay'daki hastanelerde tedavi görenleri ziyaret etti

Hatay’da, depremden kısa bir süre sonra hizmete açtığımız Defne Devlet Hastanesini ziyaret ederek arkadaşlarımızla, sağlık hizmeti için burada bulunan vatandaşlarımızla bayramlaştık. pic.twitter.com/dSLuuj67xQ

Koca, hasta ve hasta yakınları ile sağlık personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Daha sonra 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulunan Koca, sohbet ettiği hastalar ve çalışanlarla bayramlaştı. Koca, tedavi gören çocuklara da oyuncak hediye etti.