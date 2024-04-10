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Sağlık Bakanı Koca Hatay'daki hastanelerde tedavi görenleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da ziyaret ettiği hastanelerde sağlık çalışanları ve tedavi görenlerle bayramlaştı. Tedavi gören vatandaşlarla görüşen Bakan Koca, sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı. Koca, tedavi gören çocuklara da oyuncak hediye etti.

13:58 - 10/04/2024 Çarşamba
AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da ziyaret ettiği hastanelerde sağlık çalışanları ve tedavi görenlerle bayramlaştı.

Bakan Koca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından yapımına başlanan ve 60 günde tamamlanan Defne Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Tedavi gören vatandaşlarla görüşen Koca, sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.


Koca, hasta ve hasta yakınları ile sağlık personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Daha sonra 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulunan Koca, sohbet ettiği hastalar ve çalışanlarla bayramlaştı. Koca, tedavi gören çocuklara da oyuncak hediye etti.



#Antakya
#Defne Devlet Hastanesi
#Fahrettin Koca
#Hatay
#Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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