Doktor Ekrem Karakaya'nın, Kayseri'nin Develi ilçesindeki cenaze törenine katılan Bakan Koca, Şehir Mezarlığında gazetecilerin sorusu üzerine, tarifsiz bir acı yaşadıklarını, başkasının yaşamını korumak için yemin eden bir hekimin canına kıyıldığını söyledi.

Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekimin hayattan kopartıldığını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Canice katledildi. Şehidimiz, doktor Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine, yakınlarına, sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım, hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli. Devlet iradesinin bütün gücüyle yanımızda olduğunu bilelim. Vatandaşlarımıza, halkımıza özellikle hekim arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza daha çok saygı ve özellikle önemli bir tutum bekliyorum. Sağlık çalışanlarımıza, hekim arkadaşlarımıza kalkan her el toplumumuzun, halkımızın canına kast etmiş anlamına gelir. Milletimiz başı sağ olsun."

OYNAT 02:32 ​Sağlık Bakanı Koca: Hiçbir hekim arkadaşım yalnız olduğunu hissetmemeli Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın cenaze törenine katıldı. Taziye sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca, 'Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli.' dedi. BiP'te paylaş

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"KARDEŞİM BUGÜNE KADAR FEDAKARCA ÇALIŞTI"

Ağabey Mehmet Murat Karakaya da 23 yıllık doktor olan kardeşinin bugüne kadar fedakarca çalıştığını dile getirdi.

Kardeşinin çalıştığı tüm hastanelerdeki vatandaşların buna şahit olduğunu anlatan Karakaya, "Biz kardeşimizle yılda 7 gün bile tatil yapamadık, vakit geçiremedik. Pazar günü üç saatlik bir görüşme yaptık, 'Bayram izni alamayacağım, nöbetlerim var.' dedi. Pazar günü Konya'ya döndü, çarşamba günü şehit oldu. Sağlık Bakanı'mız yanımızda, Cumhurbaşkanı'mız aradı, bakanlarımız aradı. Sağlık çalışanlarımız emin olsun Ekrem kardeşimiz çalıştı, gayret gösterdi. Bin resmi hastası varsa bin de gayri resmi hastası vardı. Ayak ağrılarından boğaz ağrılarına kadar herkesin sorularına cevap verirdi ya da doktor önerirdi. İmanlıydı, ihlaslıydı, ibadetine devam ederdi, beş vakit namazlıydı, milletin derdiyle dertlenirdi. Mevlam rahmet eylesin, bizlere de metanet versin." dedi.

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FOTOĞRAF 13 Konya Şehir Hastanesinde Yunak İlçe Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39), Kardiyoloji Bölümüne gelerek Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’ya (47) silahlı saldırıda bulundu. Dr. Ekrem Karakaya olayda hayatını kaybetti. Karakaya’nın cenazesi memleketi Kayseri’ye getirildi. Karakaya’nın cenaze töreni Develi ilçesinde yapıldı. Merkez Cami’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, il protokolü, STK temsilcileri, sağlık çalışanları ve Karakaya’nın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ses siteminde yaşanan arızadan dolayı, cenaze namazı bir süre geç başladı. Kılınan namazın ardından Karakaya’nın cenazesi, ilçe mezarlığına defnedildi. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın ailesini ziyaretinde, anne Zekiye Karakaya ve ağabey Mehmet Murat Karakaya ile telefonda görüştü.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktor Ekrem Karakaya’nın menfur bir saldırı sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.<br>Erdoğan, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve en üst düzeyde cezalandırılması için gereken adımları en güçlü şekilde atmaya devam edeceklerini belirtti. 'CENAZEMİZ VAR' <br><br>Konya Şehir Hastanesi'nde saldırının gerçekleştiği kardiyoloji kliniğini kapısına, 'Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır' yazısı asıldı. Kliniğin kapısı da kapalı tutuldu. Karakaya'nın, Kayseri'nin Develi ilçesindeki cenaze törenine katılan Koca, Şehir Mezarlığında gazetecilerin sorusu üzerine, tarifsiz bir acı yaşadıklarını, başkasının yaşamını korumak için yemin eden bir hekimin canına kıyıldığını söyledi. Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekimin hayattan kopartıldığını belirten Koca, şunları kaydetti:<br><br>\"Canice katledildi. Şehidimiz, doktor Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine, yakınlarına, sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım, hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli. Devlet iradesinin bütün gücüyle yanımızda olduğunu bilelim. Vatandaşlarımıza, halkımıza özellikle hekim arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza daha çok saygı ve özellikle önemli bir tutum bekliyorum. Sağlık çalışanlarımıza, hekim arkadaşlarımıza kalkan her el toplumumuzun, halkımızın canına kast etmiş anlamına gelir. Milletimiz başı sağ olsun.\" diye konuştu. 'DOKTOR TEDAVİ EDER, ŞİFA VEREN ALLAH'TIR'<br>Cenazede konuşan Karakaya'nın kardeşi Mehmet Murat Karakaya, \"Kardeşim Ekrem'e menfur bir saldırı sonucu devlet erkanı şehitlik mertebesi verdi. İnşallah kardeşimiz şehittir. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Tedavi etmek ve şifa vermek farklı şeyler. Doktor tedavi eder, şifa veren Allah'tır. Ekrem kardeşim saldırganın annesini tedavi etmiş. Anjiyo tehlikeli hastalıklar. Annesi vefat etmiş. Ancak oğlu, annesi vefat ettikten sonra şifayı Ekrem'de bulmuş 'senin yüzünden vefat etti, seni öldüreceğim' demiş. Biz bunu lanetliyoruz. Ekrem kardeşim her doktor gibi hastasını muayene etmiş, onunla en güzel şekilde ilgilenmiş ve doktorluk şahsiyetini en yükseklere taşımıştır. Ekrem kardeşim 23 yıldır doktorluk yapıyor. İnanın kendisiyle 1 hafta 10 gün birlikte tatil yapmadık. 724 çalışmıştır. Şahidim\" diye konuştu. Kılınan cenaze namazının ardından üzerinde şehit notu yazan Dr. Ekrem Karakaya’nın tabutu, cenaze aracıyla ilçe mezarlığına götürüldü. Dr. Karakaya, burada gözyaşları arasında toprağa verildi. Saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’yı binlerce kişi uğurladı Konya Şehir Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay tarafından vurularak öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doktor Ekrem Karakaya için başsağlığı