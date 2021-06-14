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KAYSERİ

Sağlık Bakanı Koca Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan doktorla görüştü

Kayseri'ye bağlı Develi ilçesinde yer alan Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralı halde zanlıyı etkisiz hale getiren doktor ile telefonda görüştü.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Koca Kayseride silahlı saldırıya uğrayan doktorla görüştü
Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan hekim

Develi'ye bağlı Camicedit Mahallesi Tren Caddesi üzerinde meydana gelen olayda İlçe Devlet Hastanesi’nde görevli doktor Erdal K., iş çıkışı M.G.’nin (37) tabancalı saldırısına uğradı.

Erdal K. yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheli M.G.’yi kıskıvrak yakalarken, yaralanan Erdal K. ise ambulansla Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan M.G.’nin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Polis, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de yaralı doktor saldırganı etkisiz hale getirdi
OYNAT 00:25
Kayseri'de yaralı doktor saldırganı etkisiz hale getirdi
Kayseri'nin Develi ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan doktorun yaralı halde saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışması kameralarca kaydedildi.

Bakan Koca'dan paylaşım: Asla aciz kalmayacağız

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayseri'nin Develi ilçesinde görevli bir hekim arkadaşımız silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda sabıkası olan saldırgan yakalandı, arkadaşımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Az önce kendisiyle görüştüm. Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

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