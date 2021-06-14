Sağlık Bakanı Koca Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan doktorla görüştü

Develi'ye bağlı Camicedit Mahallesi Tren Caddesi üzerinde meydana gelen olayda İlçe Devlet Hastanesi’nde görevli doktor Erdal K., iş çıkışı M.G.’nin (37) tabancalı saldırısına uğradı.

Erdal K. yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheli M.G.’yi kıskıvrak yakalarken, yaralanan Erdal K. ise ambulansla Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan M.G.’nin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Polis, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakan Koca'dan paylaşım: Asla aciz kalmayacağız

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayseri'nin Develi ilçesinde görevli bir hekim arkadaşımız silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda sabıkası olan saldırgan yakalandı, arkadaşımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Az önce kendisiyle görüştüm. Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

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Kayseri’nin Develi ilçesinde görevli bir hekim arkadaşımız silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda sabıkası olan saldırgan yakalandı, arkadaşımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Az önce kendisiyle görüştüm. Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2021

GÜNDEM Bakan Koca duyurdu: Ankara'da bir doktor hastasının saldırısına uğradı ve ameliyata alındı