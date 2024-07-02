Sağlık Bakanlığında devir teslim: Kemal Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı

Uzun bir teşekkür listem var. En başta sayın cumhurbaşkanımız geliyor. Bu listede amirleri olmaktan çok arkadaşları olmayı tercih ettiğim sağlık çalışanları var, hastalarımız var. Rehberimiz olan bilim insanlarımız var. Onaylı randevu sistemi ile 1 ayda taleplerin yüzde 97'si karşılanır duruma gelindi. Çözümü benimseyen halkımıza teşekkür ediyorum.

Sağlık Bakanlığında bayrak değişimi