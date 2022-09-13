Sağlık Bakanlığı'ndan 'muayene kotası' iddialarına yalanlama

Sağlık Bakanlığı, muayene randevularına aylık kota getirildiği haberlerine yönelik açıklama yaptı.

Bakanlık, MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmadığını, kota getirilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir. Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS'de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol

muayeneleri dahil değildir Kişi muayene oldukça yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır."

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