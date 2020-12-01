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İSTANBUL

Sağlık çalışanı ücretsiz İSPARK online kayıt ve otopark başvuru işlemleri

Sağlık çalışanı ücretsiz İSPARK online kayıt ve otopark başvuru işlemleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kovid-19 salgını sebebiyle sağlık çalışanlarına tanıdığı otoparklardan ücretsiz yararlanma süresi uzatıldı. Sağlık çalışanlarının ücretsiz otopark hizmeti alabilmeleri ya da hizmet faydalanmaya devam edilmeleri için online başvuru yapmaları gerekiyor. Peki, sağlık çalışanı ücretsiz İSPARK online kayıt ve otopark başvuru işlemlerini nasıl yapabilir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs ile mücadelede en ön saflarda savaşan sağlık çalışanlarına toplu ulaşımlarda ücretsiz seyahat hakkı tanınmıştı.

31 Ağustos'ta dolan sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İZBAN’dan ücretsiz olarak yararlanmalarına ilişkin karar, 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kovid-19 salgını sebebiyle sağlık çalışanlarına tanıdığı otoparklardan ücretsiz yararlanma süresi de uzatıldı. Hizmetin sağlık çalışanlarına kolayca sunulabilmesi ve uygulama birliği sağlanması amacıyla online başvuru süresi 1 Eylül 2020 itibariyle devreye alındı.

Peki, sağlık çalışanı ücretsiz İSPARK online kayıt ve otopark başvuru işlemlerini nasıl yapabilir?

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İstanbul'daki otoparklardan ücretsiz yararlanmak isteyen sağlık çalışanları, İBB (Belbim*) tarafından verilen Sağlık Çalışanı kartı (Ücretsiz Taşıma Kartı) ve Araç Ruhsatı suretini, resmi internet sitesi üzerinden bildirerek online başvuru yapması gerekiyor.

Online başvuruları ise ispark.istanbul/online-basvuru/ adresi üzerinden tamamlamaları gerekiyor. Başvuruların onaylanması halinde hizmet alabilmeye başlayabilirler.

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Sağlık çalışanlarının ücretsiz otopark hizmeti almaya devam edebilmeleri için 15 Eylül 2020 tarihine kadar online başvuru sürecini tamamlamaları gerekiyordu.

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