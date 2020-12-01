Sağlık çalışanı ücretsiz İSPARK online kayıt ve otopark başvuru işlemleri

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Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'yeni mesai saati' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirlerini içeren 2 yeni genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi. Koronavirüs kısıtlamaları bu akşam başlıyor. Yeni kısıtlamalara göre hafta sonu 56 saat, hafta için her gün 8 saat sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ayrıca mesai saatleriyle ilgili yeni uygulama da devreye giriyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, yeni mesai saatlerini paylaştı.