Sağlık çalışanları kısıtlamadan muaf: Kimlik kartlarını göstermeleri yeterli

Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin ve teröristlerin sözcülüğüne soyunan Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) son dezenformasyonu "Sağlık kuruluşlarına ulaşımda izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza kesiliyor" oldu.

TTB'ye İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

"Kimlik göstermeleri yeterli"

TTB'nin dezenformasyon yaptığını söyleyen İnce, "Sağlık çalışanlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftırlar. Sadece kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olduğu konusunda kolluk birimlerine talimat verileli 3 gün oldu. Bu süreçte fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın haklarını ödeyemeyiz" dedi.

TTB dezenformasyon yapmaktadır



Sağlık çalışanlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftırlar



Sadece kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olduğu konusunda kolluk birimlerine talimat verileli 3 gün oldu



Bu süreçte fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın haklarını ödeyemeyiz https://t.co/jX1oAtHfqI REKLAM May 1, 2021

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