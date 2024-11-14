Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Sağlık Kampüsü Kayseri’de turizmi canlandıracak

Sağlık Kampüsü Kayseri’de turizmi canlandıracak

15:4614/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kayseri’nin sağlık altyapısını güçlendirecek.
Kayseri’nin sağlık altyapısını güçlendirecek.

Melikgazi Belediyesi, Kayseri’nin sağlık altyapısı güçlendirerek şehre katma değer sağlayacak olan “Sağlık Turizmi Kampüsü” projesini hayata geçirecek.

Farklı proje ve yatırımcı fikirleriyle ilgi çeken, inovatif projelerle Türkiye’ye örnek olan Başkan Palancıoğlu, Kayseri’ye dünyanın dört bir yanından tedavi amacıyla turistlerin geleceği Sağlık Turizmi Kampüsü ile şehrin sağlık altyapısının güçleneceğini belirterek şunları söyledi:

“Melikgazi’mize birçok alanda kazandırdığımız imza eserlerimizi yeni yatırımlarımızla taçlandırıyoruz. "Önce sağlık” temasıyla ilçemize 5.5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 15 adet aile sağlığı merkezi kazandırdık. Şu anda yapımı devam eden aile sağlığı merkezlerimizi de vatandaşlarımızın hizmetine hazır hale getirmek için çalışmalarımız gayretle devam ediyor. Yenilikçi projelerimizle ilçemizin refah seviyesini yükseltmeyi, vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz. Bu projelerimizden biri Kayseri’mizin dünyanın dört bir yanından gelen sağlık turistlerini ağırlayacağı “Sağlık Turizmi Kampüsü”. Şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirerek vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkili sağlık hizmeti sunmayı amaçladığımız projemizde diş, göz, saç ekimi, estetik, genel cerrahi, diyet gibi 12 farklı alanda poliklinikler olacak. “Önce turizm, önce ticaret” temasıyla tasarladığımız projemiz sayesinde şehrimize sağlık turizmini kazandırmış olacağız. Farklı ülkelerden, farklı şehirlerden gelen hastalarımızın ve hasta yakınların rahatlığını sağlamak için tıbbi seçenekler sunacağız. Şehrimize katma değer sağlayacak sağlık turistlerine, Melikgazi olarak öncülük ederek esnafımızı da memnun edeceğiz”

#Kayseri
#sağlık merkezi
#Melikgazi Belediyesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PTT personel alımı başvuru takvimi belli oldu mu?