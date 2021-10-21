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İSTANBUL TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sağlıklı beslenme temel insan hakkı

Uluslararası 3. Gıda Kalite Zirvesi’nde bir araya gelen sektör temsilcileri, gıda güvenliğini tartıştı. Avrupa İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı Reinhard Paul ise, insanların sağlıklı beslenmesinin insan haklarının başında yer aldığını söyledi.

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Mustafa İlhan Yeni Şafak
Sağlıklı beslenme temel insan hakkı
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Uluslararası 3. Gıda Kalite Zirvesi’nde bir araya gelen sektör temsilcileri, gıda güvenliği başta olmak üzere, üretici sorumluluğu ve üretim verimliliği konularındaki deneyimlerini paylaştı. İstanbul’da gerçekleştirilen zirvede “Gıdada Üretici Sorumluluğu” ve “Gıda Güvenliği” başlıklı iki ayrı sempozyum düzenlendi. Katılımcılar, önemi gün geçtikçe artan gıdada rekabetin önemine dikkat çekti.

Fahri Ustaoğlu
Fahri Ustaoğlu

YÜKSEK FİYATLARA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE

Toplantının açılışında konuşan Lob’in International Başkanı Fahri Ustaoğlu, gıda güvenliğinin içinde bulunulan zamanın en büyük problemlerinden biri olduğunu ifade etti. Ustaoğlu, gıda fiyatlarını makul seviyelerde tutmak için gerekli tedbirlerin alınması konusunda birlikte hareket etmek gerektiğine vurgu yaptı. Avrupa İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı Reinhard Paul ise, insanların sağlıklı beslenmesinin insan haklarının başında yer aldığını, Avrupa Birliği’nin ithalat ve ihracata ait prosedürleri belirlerken bu hassasiyeti hep ön planda tuttuğunu ifade etti.

Gıda Kalite Zirvesi Öncesinde Lansman
HAYAT
Gıda Kalite Zirvesi Öncesinde Lansman

Albayrak medyaya 3 ödül

  • Zirve kapsamında “Altın Lezzet Ödülleri”ni alanlara plaket verildi. Albayrak Medya 3 ödülün sahibi oldu. Konuyla ilgili yayınlarından dolayı Yeni Şafak’a verilen ödülü Ekonomi Müdürü İbrahim Acar aldı. TVNET’in Patron Mutfakta programının yapımcı ve sunucusu Doğukan Erdem Kutlu ödüle layık görüldü. Ketebe Yayınları’ndan çıkan Türkiye Gastronomi Atlası’nın yazarı Ömür Akkor’a verildi.
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