Sağlıklı beslenme temel insan hakkı

Uluslararası 3. Gıda Kalite Zirvesi’nde bir araya gelen sektör temsilcileri, gıda güvenliği başta olmak üzere, üretici sorumluluğu ve üretim verimliliği konularındaki deneyimlerini paylaştı. İstanbul’da gerçekleştirilen zirvede “Gıdada Üretici Sorumluluğu” ve “Gıda Güvenliği” başlıklı iki ayrı sempozyum düzenlendi. Katılımcılar, önemi gün geçtikçe artan gıdada rekabetin önemine dikkat çekti.

Fahri Ustaoğlu

YÜKSEK FİYATLARA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE

Toplantının açılışında konuşan Lob’in International Başkanı Fahri Ustaoğlu, gıda güvenliğinin içinde bulunulan zamanın en büyük problemlerinden biri olduğunu ifade etti. Ustaoğlu, gıda fiyatlarını makul seviyelerde tutmak için gerekli tedbirlerin alınması konusunda birlikte hareket etmek gerektiğine vurgu yaptı. Avrupa İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı Reinhard Paul ise, insanların sağlıklı beslenmesinin insan haklarının başında yer aldığını, Avrupa Birliği’nin ithalat ve ihracata ait prosedürleri belirlerken bu hassasiyeti hep ön planda tuttuğunu ifade etti.

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HAYAT Gıda Kalite Zirvesi Öncesinde Lansman

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