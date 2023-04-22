Sağlıkta büyük dönüşüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''Kocaeli şehir hastanemiz bin 218 yatağı ile, modern inşaatı ile iftihar edilecek bir proje. Ülkemizin bütün büyükşehirlerini bunun gibi şehir hastaneleri ile donatacağız'' ifadelerini kullandı. 'Yabancıların ülkemize olan ilgisi giderek artıyor' diyen Erdoğan, ''Türkiye'yi sağlık alanında küresel cazibe merkezi yapacağız'' açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca, İzmir Şehir Hastanesi'nin bayramdan önce açılacağını duyurdu.