Sağlıkta büyük dönüşüm

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20 yıl önce Türkiye’de hastane ve eczane kuyrukları, devlet hastanelerinde rehin kalan hastalar, farklı sigortalı gruplarına ayrıcalıklı sağlık hizmeti gibi adaletsiz durumlar, kötü görüntüler söz konusuydu. Birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da büyük adımlar atıldı.
SAĞLIK BİLİŞİM ALTYAPISI
* Sağlık karneleri tarihe karıştı, hastanelerde ve eczanelerde işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi sağlandı.
* Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulaması başlatıldı.
* Medula, e-reçete, e-nabız, e-rapor gibi uygulamalarla dünyanın en kapsamlı sağlık bilişim altyapı hizmeti oluşturuldu.
18 YAŞ ALTI GÜVENCE ALTINDA
* Tüm vatandaşların sağlık hizmetinden eşit şekilde faydalanması sağlandı. Genel sağlık sigortasıyla dünyanın en kapsamlı sağlık sigortası sistemi kuruldu. 18 yaş altı tüm vatandaşlar primden bağımsız olarak sağlık güvencesi altına alındı.
* Hastanelerde yatan hastaların ilaç ve tıbbi malzemeleri devlet tarafından karşılanmaya başlandı.
* İlaçta KDV düşürüldü, referans fiyat sistemiyle daha etkin fiyatlandırma mekanizması kuruldu.
ŞEHİR HASTANELERİ KURULDU
* Yüksek standartlarda sağlık hizmeti için Şehir Hastaneleri projesi hayata geçirildi.
* Özel hastanelere erişim kolaylaştı.
* Pandemi dönemi, Türkiye’de üretim fişeğini ateşledi. Artan solunum cihazı talebi yerli ve milli solunum cihazının üretilmesine kaynak oldu. Yerli tanı kitleri üretildi. Yerli inaktif aşı TURKOVAC acil kullanım onayı alıp hizmete sunuldu.
SMA VE KANSER TARAMASI
* 2010’da başlatılan uygulamayla aile hekimi sayısı 28 bine çıkarıldı.
* Evde sağlık hizmetleri 81 ile yaygınlaştırıldı.
* Ücretsiz SMA tarama programları hayata geçirildi. Anne ve bebek sağlığı güvence altına alındı.
* Kurulan Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri’nde (KETEM) ücretsiz taramalar yapılıyor.
Sağlık ağının merkezi türkiye
Yeni dönemde de reform niteliğinde adımlar atılmaya devam edecek. Türkiye Yüzyılı sağlıklı nesillerin yüzyılı olacak. Türkiye, sağlık ağının merkezi haline getirilecek. Türkiye, yeni dönemde güçlü kamu ve özel sağlık tesisleri, nitelikli insan gücü, yüksek teknolojik altyapı ve hizmet kalitesiyle sağlığın küresel yıldızı olacak. Tıbbi teknolojide, ilaç endüstrisinde ve sağlık turizminde kapasite geliştirilecek. Şehir hastaneleri akademik olarak güçlendirilip, uluslararası alanda lider hale getirilerek, küresel markalaşma oluşturulacak.