Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sahabiye 2 etapta yeşil alan sürprizi
KAYSERİ

Sahabiye 2. etapta yeşil alan sürprizi

Büyükşehir belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etabı temel atma törenine katıldı. Büyükkılıç, çevreyi ve yeşili önemser anlayışla inşaat alanında azaltmaya gidildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Büyükşehir belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç projeyi inceledi.
Büyükşehir belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç projeyi inceledi.

Kayseri Büyükşehir belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Uygulama Etabının temel atma çalışmasına katılarak, yeşili ve çevreyi önemseyen bir anlayışla 350 bin metrekarelik inşaat alanında azaltmaya gittiklerini açıkladı. Büyükkılıç, ilk etabın da tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, hak sahiplerine daire ve işyerlerini ekim ayı sonu itibariyle teslim edeceklerini de müjdeledi.

İlgili yöneticiler ve yüklenici firma yetkilileri, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile birlikte alanda incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarihinin en prestijli projelerinden Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmaların planlandığı şekilde sorunsuz yürütüldüğünü söyledi.

Fotoğraf: Arşiv

ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN ARDINDAN TESLİM EDİLECEK

Başkan Büyükkılıç, 216 daire, 13 işyeri, 180 araçlık yeraltı otoparkı bulunan 2. Etabın temelinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, “Büyükşehir Belediyemizin Sahabiye Kentsel Dönüşüm ile ilgili çalışmaları hızla devam ediyor. 5 blok tamamlanmış durumda. Eylül ayı itibariyle Büyükşehir Belediyemize teslim edilecek olan bu blokların bir aylık çevre düzenleme çalışmalarının ardından Ekim ayı sonu itibariyle hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Burada yapımı tamamlandı ve bir sıkıntı oluşmadı” dedi.

ŞEHRİN MERKEZİNDE PRESTİJLİ PROJE

Sıranın 2. Etap diye nitelendirdikleri 216 dairenin temelinin atılmasına geldiğini dile getiren Büyükkılıç sözlerine şöyle devam etti;

“İnşallah önümüzdeki günlerde 2.etap kapsamında diğer blokların da temelini atacağız ve böylece bu etap tamamlanmış olacak. Burada da gerekli çalışmalar hızla devam ediyor. Her şeyden önce gece gündüz çalışan yüklenici firmalarımıza teşekkür ediyoruz. Otoparkıyla, iş yerleri ve konutları ile çevre düzeni ile şehrimiz için prestijli bir proje olduğunun farkındayız. Her şeyden önce, sağlıklı, yeşili önemseyen, çevreyi önemseyen bir proje. Şehrimizin merkezinde prestijli bir proje. Kocasinan Bölgesi gelişiyor, güzelleşiyor. Şehrimize ve hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun.”

2. BLOK İHALESİ YAKINDA

“Bu arada Cumhurbaşkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projemizin tamamı açısından yaklaşık 350 bin metrekarelik inşaat alanında bir azaltmaya gittiğimizi de gururla paylaşmak istiyorum” diyen Başkan Büyükkılıç ayrıca, 2. uygulama etabı hak sahipleri için önümüzdeki günlerde 2 blok yapım ihalesinin de yapılacağını bildirdi.

‘ŞEHRİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK’

  • Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise projenin kazası belasız tamamlanması temennisinde bulunarak, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesinin şehrin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti ve hayırlı uğurlu olsun dileklerini iletti.

Kayseri'deki ilk kez kaplumbağa fosili bulundu: 7,5 milyon yıllık
GÜNDEM
Kayseri'deki ilk kez kaplumbağa fosili bulundu: 7,5 milyon yıllık
Abone Ol Google News
Mali Devlet Başkanı Keita istifa etti

Mali Devlet Başkanı Keita istifa etti

İktidarda kalmak adına kan dökülmesini istemiyorum.
Libyaya düzenli ordu

Libya'ya düzenli ordu

​Mehmetçik 1993'teki Azerbaycan tecrübesini aktaracak.
Oflaz hayatını kaybetti

Oflaz hayatını kaybetti

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz 46 yaşında koronavirüs nedeniyle vefat etti.
Kovid sürecini iyi yönettik

Kovid sürecini iyi yönettik

Erdoğan: ​Önümüzdeki günlerde vaka sayısının az olacağına inanıyorum.
Sıra sizde!

Sıra sizde!

​Hainlerin elebaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık kaçacak delik arıyor.
​Yunan en büyük<br>adasını satacak

​Yunan en büyük
adasını satacak

​ABD o limanı satın alarak Türk boğazlarını gözetleyecek.
Suudi basınından deniz üssü iddiası

Suudi basınından deniz üssü iddiası

​Türkiye ve Katar, Misrata limanında bir askeri üs kuracak.
Türk köyüne<br>ikinci tehdit

Türk köyüne
ikinci tehdit

​Yunanistan, Türklerin yaşadığı noktaları işaretleyerek hedef gösteriyor.
İtalyan devi istiyor

İtalyan devi istiyor

​20 milyon euroluk teklifin yanında satıştan pay da verilecek.
ABD PKK'yı masaya<br>oturtmak istiyor

ABD PKK'yı masaya
oturtmak istiyor

​Sözde özerk yönetimin anayasa görüşmelerine katılacaklar.
Tekin vefat etti

Tekin vefat etti

​Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nden kalkacak.
FETÖ’ye dev operasyon: Mahrem imam da var muvazzaf da

FETÖ’ye dev operasyon: Mahrem imam da var muvazzaf da
Yerli panelle<br>güneş enerjisi

Yerli panelle
güneş enerjisi

​400 milyon dolarlık fabrikayı bugün Erdoğan açıyor.
Tarihi zafer

Tarihi zafer

​RB Leipzig'i 3-0 yenen PSG tarihinde ilk kez Devler Ligi finalinde.
Bilanço her gün ağırlaşıyor

Bilanço her gün ağırlaşıyor

​Dünya genelinde salgın etkisini koruyor.
Kız kardeşi kaçırıldı

Kız kardeşi kaçırıldı

​Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği oyuncuya şoke eden haber.
Üç köy <br>karantinaya alındı

Üç köy
karantinaya alındı

Sokağa çıkışlar da sınırlandırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.