Sahabiye 2. etapta yeşil alan sürprizi

Kayseri Büyükşehir belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Uygulama Etabının temel atma çalışmasına katılarak, yeşili ve çevreyi önemseyen bir anlayışla 350 bin metrekarelik inşaat alanında azaltmaya gittiklerini açıkladı. Büyükkılıç, ilk etabın da tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, hak sahiplerine daire ve işyerlerini ekim ayı sonu itibariyle teslim edeceklerini de müjdeledi.

İlgili yöneticiler ve yüklenici firma yetkilileri, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile birlikte alanda incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarihinin en prestijli projelerinden Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmaların planlandığı şekilde sorunsuz yürütüldüğünü söyledi.

Fotoğraf: Arşiv

ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN ARDINDAN TESLİM EDİLECEK

Başkan Büyükkılıç, 216 daire, 13 işyeri, 180 araçlık yeraltı otoparkı bulunan 2. Etabın temelinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, “Büyükşehir Belediyemizin Sahabiye Kentsel Dönüşüm ile ilgili çalışmaları hızla devam ediyor. 5 blok tamamlanmış durumda. Eylül ayı itibariyle Büyükşehir Belediyemize teslim edilecek olan bu blokların bir aylık çevre düzenleme çalışmalarının ardından Ekim ayı sonu itibariyle hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Burada yapımı tamamlandı ve bir sıkıntı oluşmadı” dedi.

ŞEHRİN MERKEZİNDE PRESTİJLİ PROJE

Sıranın 2. Etap diye nitelendirdikleri 216 dairenin temelinin atılmasına geldiğini dile getiren Büyükkılıç sözlerine şöyle devam etti;

“İnşallah önümüzdeki günlerde 2.etap kapsamında diğer blokların da temelini atacağız ve böylece bu etap tamamlanmış olacak. Burada da gerekli çalışmalar hızla devam ediyor. Her şeyden önce gece gündüz çalışan yüklenici firmalarımıza teşekkür ediyoruz. Otoparkıyla, iş yerleri ve konutları ile çevre düzeni ile şehrimiz için prestijli bir proje olduğunun farkındayız. Her şeyden önce, sağlıklı, yeşili önemseyen, çevreyi önemseyen bir proje. Şehrimizin merkezinde prestijli bir proje. Kocasinan Bölgesi gelişiyor, güzelleşiyor. Şehrimize ve hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun.”

REKLAM

2. BLOK İHALESİ YAKINDA

“Bu arada Cumhurbaşkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projemizin tamamı açısından yaklaşık 350 bin metrekarelik inşaat alanında bir azaltmaya gittiğimizi de gururla paylaşmak istiyorum” diyen Başkan Büyükkılıç ayrıca, 2. uygulama etabı hak sahipleri için önümüzdeki günlerde 2 blok yapım ihalesinin de yapılacağını bildirdi.

‘ŞEHRİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK’

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise projenin kazası belasız tamamlanması temennisinde bulunarak, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesinin şehrin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti ve hayırlı uğurlu olsun dileklerini iletti.