Sahada olmayan menüde olur

Türkiye’nin gayesinin, bölgede barışı güçlendirmek olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: “Biz, kimseyle kriz, kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz. İlkemiz çok net, biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz.”