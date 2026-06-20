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Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçı Yücel Paşmakçı için başsağlığı mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçı Yücel Paşmakçı için başsağlığı mesajı yayımladı

22:5120/06/2026, Cumartesi
AA
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Paşmakçı, Şakirin Camisi'nde ikindi ezanını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.
Paşmakçı, Şakirin Camisi'nde ikindi ezanını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 91 yaşında hayatını kaybeden Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Paşmakçı’ya Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri, öğrencileri ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Türk halk müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğimizin değerli sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.


Yücel Paşmakçı kimdir?

Yücel Paşmakçı, 24 Ağustos 1935'te İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdu. Küçük yaşlarda bağlama çalmaya başlayan Paşmakçı, 1954'te İstanbul Radyosunun açtığı stajyer saz sanatçılığı sınavını kazanarak Yurttan Sesler Korosu'na katıldı.

İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti'nde görev alan sanatçı, uzun yıllar İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun şefliğini yaptı.

TRT İstanbul ve Ankara radyolarında çeşitli halk müziği programlarını yöneten Paşmakçı, 1975'te kurulan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının kurucu yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı.

TRT'de Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürü olarak da görev yapan sanatçı, çok sayıda türkü derlemesi yaparak Türk Halk Müziği repertuvarının zenginleşmesine katkı sundu.


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