Şahbaz Şerif'i ilk tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye olarak güçlü ayakta durma mecburiyetimiz var

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul'da öğrencilerle iftar yaptı. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın tesadüfen iki ülke arasında ortaya çıkan bir sonuç olmadığını belirterek, önümüzdeki dönemde birtakım bölgesel ve küresel çatışmaların yaşanabileceğine vurgu yaptı. Olası çatışmaların merkezinde olan ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, 'Karadeniz'in, Balkanlar'ın, Kafkaslar'ın, Orta Doğu'nun, Kuzey Afrika'nın olduğu bu coğrafyada Türkiye olarak güçlü olarak ayakta durma mecburiyetimiz var.' dedi.