Şahbaz Şerif'i ilk tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

Pakistan'da Yüksek Mahkemenin kararı sonrası mecliste yapılabilen güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşürülmüştü.
Ülkenin yeni başbakanı bugün yapılan meclis seçimlerinde PML-N lideri Şahbaz Şerif oldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Başbakan Şerif'i arayarak tebriklerini iletti.
- Şerif'in başbakan seçilmesinden son derece mutlu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eminim sizin liderliğinizde Pakistan-Türkiye'nin kardeşlik bağları güçlenecektir" ifadelerini kullandı.
ŞERİF: İKİ ÜLKEYİ DAHA DA YAKINLAŞTIRACAĞIM
Şerif ise başbakan olarak görev yaptığı süre boyunca her iki ülkeyi daha da yakınlaştırmayı hedeflediğini söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.