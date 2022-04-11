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Gündem Şahbaz Şerifi ilk tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu
ANKARA

Şahbaz Şerif'i ilk tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'da bugün mecliste yapılan oylamada ülkenin 23. Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'i arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif'in başbakan seçilmesinden son derece mutlu olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şahbaz Şerifi ilk tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu
Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Pakistan'da Yüksek Mahkemenin kararı sonrası mecliste yapılabilen güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşürülmüştü.

Ülkenin yeni başbakanı bugün yapılan meclis seçimlerinde PML-N lideri Şahbaz Şerif oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Başbakan Şerif'i arayarak tebriklerini iletti.

  • Şerif'in başbakan seçilmesinden son derece mutlu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eminim sizin liderliğinizde Pakistan-Türkiye'nin kardeşlik bağları güçlenecektir" ifadelerini kullandı.

Pakistan olaylarının iç yüzü
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Pakistan olaylarının iç yüzü

ŞERİF: İKİ ÜLKEYİ DAHA DA YAKINLAŞTIRACAĞIM

Şerif ise başbakan olarak görev yaptığı süre boyunca her iki ülkeyi daha da yakınlaştırmayı hedeflediğini söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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Son derece mutluyuz

​Erdoğan'dan Pakistan'ın yeni Başbakanı Şerif'e tebrik telefonu.

​Meclis oylaması sonucu ülkenin yeni başbakanı oldu.

YÖK Başkanı anlaşmayı imzalayıp detayları açıkladı.

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