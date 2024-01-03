|
Gündem

Teknik çalışmalar tamamlandı Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi

Dün geceden bu yana Sahibinden.com'a erişmeye çalışan vatandaşlar yaşanan sorun nedeniyle platforma giriş yapamıyorlardı. Yaşanan sorunun alan adı hizmeti sağlayan firmadan kaynaklı olduğu belirtilirken vatandaşlar da "Sahibinden.com'a erişim sağlanıyor mu?", "Sahibinden.com'a neden girilemiyor?" gibi soruların cevaplarını merak etmişti. Milyonlarca insanın merakını gideren açıklama ise firma tarafından yapıldı. Firma tarafından yapılan açıklamada teknik çalışmaların tamamlandığı ve Sahibinden.com'a erişim sorununun giderildiği ifade edildi.

19:00 - 3/01/2024 Çarşamba
AA
Sahibinden.com'a erişim sorununun ortadan kalktığı duyuruldu.
Sahibinden.com'a erişim sorununun ortadan kalktığı duyuruldu.

Sahibinden.com platformuna erişimin normale döndüğü bildirildi.

Sahibinden.com'dan dün geceden bu yana platforma erişimde karşılaşılan soruna ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu sorunun ortadan kalktığı belirtilen açıklamada, "Alan adı hizmetini sağlayan firma gerekli teknik çalışmaları tamamlamış ve platformumuza erişim normale dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

Sahibinden.com'a dün geceden bu yana hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sorunu yaşanıyordu. Siteye erişmek isteyen kullanıcılar, "Sunucu erişim sorunu-belirtilen ada sahip bir sunucu bulunamadı" uyarısı ile karşılaşmıştı.



#sahibinden.com
#Erişim Sorunu
#Alan Adı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti Antalya belediye başkan adayları listesi için gözler temayül yoklaması sonuçlarında