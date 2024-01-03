En çok kullanılan sitelerden biri olan Sahibinden.com erişim sorunuyla gündeme geldi. Milyonlarca kullanıcı siteye web ve mobil uygulamadan erişim sağlayamıyor. 'Bu siteye ulaşılamıyor' hatası alan kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Sahibinden.com erişim sorunu devam ederken, firmadan ilk resmi açıklama geldi. Peki, Sahibinden neden hata veriyor ve açılmıyor? Sahibinden.com ne zaman düzelecek? İşte yapılan son dakika açıklamanın detayları...