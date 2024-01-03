Sahibinden.com'da 3 Ocak'ta meydana gelen erişim sorunu gündeme bomba gibi düştü. Kullanıcılar tarayıcı ve mobil uygulama üzerinden siteye ulaşamıyor.
Sunucu erişim sorunu
Özellikle ikinci el araç ve konut alım-satımında yoğun olarak tercih edilen Sahibinden.com, 3 Ocak Çarşamba günü beklenmedik bir erişim sorunu ile karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar, siteye tarayıcı ve mobil uygulama üzerinden erişmeye çalıştıklarında "Bu siteye ulaşılamıyor, www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı" uyarısı ile karşılaşıyor. Mobil uygulama kullanıcıları ise "Sunucu erişim sorunu" ile karşılaşıyor.
'Domain süresi doldu' iddiası
Sahibinden.com domain'inin süresinin dolduğu ve domain'i başka birinin satın aldığı bu nedenle erişimin sağlanamadığı iddiaları öne sürüldü.
Sahibinden.com yönetiminden yaşanan erişim problemi ile ilgili henüz bir resmi açıklama gelmedi. Bu durum, özellikle ikinci el araç ve konut alım-satım işlemleri gerçekleştiren kullanıcıları olumsuz etkilemekte. Kullanıcılar, siteye normal şekilde ulaşamamanın yanı sıra mobil uygulama üzerinden de hizmet alamamaktan şikayetçi. Sahibinden.com'un bu erişim sorununu çözmek adına yapacağı açıklama beklenirken, kullanıcılar sorunun giderilmesini bekliyor.
Firmadan ilk açıklama
Sahibinden.com, resmi Instagram hesabı üzerinden yayınladığı mesajda şu sözlere yer verdi: