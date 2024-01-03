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Sahibinden.com çöktü: Sunucu erişim sorunu ile siteye erişilemiyor ilk açıklama geldi

Sahibinden.com'da yaşanan erişim sorununun ardından firma, konuyla ilgili ilk resmi açıklamayı yaptı. Gece yarısından bu yana devam eden erişim probleminde kullanıcılar, siteye giriş yapamamanın yanı sıra mobil uygulama üzerinden de sorun yaşadı. Kullanıcılar, "Bu siteye ulaşılamıyor, www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı" uyarısı ile karşılaşırken, mobil uygulama kullanıcıları ise "Sunucu erişim sorunu" uyarısı aldı. Sahibinden.com'dan yaşanan sunucu erişim sorunu hakkında ilk açıklama da geldi.

13:02 - 3/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:06 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Sahibinden.com
Sahibinden.com

Sahibinden.com'da 3 Ocak'ta meydana gelen erişim sorunu gündeme bomba gibi düştü. Kullanıcılar tarayıcı ve mobil uygulama üzerinden siteye ulaşamıyor.


Sunucu erişim sorunu


Özellikle ikinci el araç ve konut alım-satımında yoğun olarak tercih edilen Sahibinden.com, 3 Ocak Çarşamba günü beklenmedik bir erişim sorunu ile karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar, siteye tarayıcı ve mobil uygulama üzerinden erişmeye çalıştıklarında "Bu siteye ulaşılamıyor, www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı" uyarısı ile karşılaşıyor. Mobil uygulama kullanıcıları ise "Sunucu erişim sorunu" ile karşılaşıyor.



'Domain süresi doldu' iddiası


Sahibinden.com domain'inin süresinin dolduğu ve domain'i başka birinin satın aldığı bu nedenle erişimin sağlanamadığı iddiaları öne sürüldü.


Sahibinden.com yönetiminden yaşanan erişim problemi ile ilgili henüz bir resmi açıklama gelmedi. Bu durum, özellikle ikinci el araç ve konut alım-satım işlemleri gerçekleştiren kullanıcıları olumsuz etkilemekte. Kullanıcılar, siteye normal şekilde ulaşamamanın yanı sıra mobil uygulama üzerinden de hizmet alamamaktan şikayetçi. Sahibinden.com'un bu erişim sorununu çözmek adına yapacağı açıklama beklenirken, kullanıcılar sorunun giderilmesini bekliyor.


Firmadan ilk açıklama


Sahibinden.com, resmi Instagram hesabı üzerinden yayınladığı mesajda şu sözlere yer verdi:


"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."




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