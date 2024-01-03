Milyonlarca memur ve emekli bugün açıklanacak enflasyon rakamını bekliyor. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emeklinin zam oranı belli olacak. Anketler Aralık ayı için yüzde 3 civarında bir enflasyon beklentisine işaret ediyor. Peki bu rakam gelirse, memur ve emekli ne kadar zam alacak?