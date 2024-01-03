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Sahibinden neden açılmıyor ve hata veriyor, ne zaman düzelecek?

En çok kullanılan sitelerden biri olan Sahibinden.com erişim sorunuyla gündeme geldi. Milyonlarca kullanıcı siteye web ve mobil uygulamadan erişim sağlayamıyor. 'Bu siteye ulaşılamıyor' hatası alan kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Sahibinden.com erişim sorunu devam ederken, firmadan ilk resmi açıklama geldi. Peki, Sahibinden neden hata veriyor ve açılmıyor? Sahibinden.com ne zaman düzelecek? İşte yapılan son dakika açıklamanın detayları...

17:45 - 3/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:45 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Sahibinden
Sahibinden

Sahibinden platformuna erişimde sorun yaşandığı sayfayı ziyaret edenler tarafından bildiriliyor. Sahibinden tarafından ise beklenen açıklama geldi. Peki, Sahibinden neden açılmıyor, sorunmu var?

Sahibinden.com çöktü mü?

Özellikle ikinci el araç ve konut alım satımında sıklıkla ziyaret edilen sitelerden birisi olan Sahibinden.com'a 3 Ocak Çarşamba günü erişim sorunu yaşanıyor. Siteye tarayıcı üzerinden erişmeye çalışan kullanıcılar, "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı." uyarısı ile karşılaşıyor. Mobill uygulama üzerinden giriş yapmaya çalışan kullanıcılar ise "Sunucu erişim sorunu" uyarısı ile karşılaşıyor.

Sahibinden.com neden açılmıyor?

Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Sahibinden.com'a gece saatlerinden bu yana erişim sorunu yaşanıyor. Sahibinden.com uygulamasına erişimde problem yaşanırken, bilgisayar ve cep telefonu tarayıcıları da sunucu hatası vermeye devam ediyor.

SAHİBİNDEN'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Sahibinden.com, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır.

Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."



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#sahibinden.com
#sahibinden uygulaması
32 dakika önce
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