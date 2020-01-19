Gündem Sahibinin serbest bıraktığı pitbull 3 çocuğa saldırdı
SİVAS

Sahibinin serbest bıraktığı pitbull 3 çocuğa saldırdı

Sivas’ta sahibinin tasmasını açarak serbest bıraktığı ağızlıksız pitbull, 3 çocuğa saldırdı. Isırılan çocuklardan 17 yaşındaki Metehan Kara ve 11 yaşındaki Alperen Karaca bacak kısmından yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Haber Merkezi İHA
Pitbull cinsi köpek halı sahada oyun oynayan 3 çocuğu ısırdı.
Pitbull cinsi köpek halı sahada oyun oynayan 3 çocuğu ısırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi 33. sokakta meydana geldi. Ş.Ö.’ye ait pitbull cinsi köpek sahibinin tasmasını açarak serbest bırakması sonucu halı sahada oyun oynayan 3 çocuğu ısırdı.

Isırılan çocuklardan 17 yaşındaki Metehan Kara ve 11 yaşındaki Alperen Karaca bacak kısmından yaralandı. Pitbull tarafından ısırılan 16 yaşındaki Alkan Kara’nın ise köpek ile girdiği mücadelede köpeğin kendisini daha fazla yaralamasına izin vermediği öğrenildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

  • Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu köpeğin sahibi 18 yaşındaki Ş.Ö. bulunarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ş.Ö.’nün polis ekiplerine köpeğini olayın ardından köye götürdüğünü söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

Küçük çocuğu pitbull saldırısından böyle kurtardı
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Küçük çocuğu pitbull saldırısından böyle kurtardı
Brezilya'da başıboş bırakılan bir pitbull, sokakta bir çocuğa saldırdı. Olayı gören genç bir adam ise çocuğu köpekten güçlükle kurtarıp bir aracın tavanına bıraktı. Kendisi de aracın üstüne çıkan genç adam, saldırıdan bu şekilde kurtulmayı başardı. Yaşanan o anlar sokaktaki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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