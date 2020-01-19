Sahibinin serbest bıraktığı pitbull 3 çocuğa saldırdı

Küçük çocuğu pitbull saldırısından böyle kurtardı

Brezilya'da başıboş bırakılan bir pitbull, sokakta bir çocuğa saldırdı. Olayı gören genç bir adam ise çocuğu köpekten güçlükle kurtarıp bir aracın tavanına bıraktı. Kendisi de aracın üstüne çıkan genç adam, saldırıdan bu şekilde kurtulmayı başardı. Yaşanan o anlar sokaktaki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.