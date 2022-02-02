Sahil yolunda otomobil alev aldı.

Olay saat 15.00 sıralarında Kartal Sahil yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Barış Bayram yönetimindeki 34 J 9301 plakalı otomobil ilerlediği sırada bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Sahil yolunda otomobil alev aldı.

Araçtan 5 yaşındaki kızı ile inen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa süre içinde otomobilin tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araç kullanılmaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Sahil yolunda otomobil alev aldı.

Araç sürücüsü Barış Bayram, "Arabadan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Daha sonra biz de arabayı kenara çektik. Hemen çocuğu alıp indim. Sonra araba yanmaya başladı. Biz de arabanın yanmasını bekledik. İzledik sadece başka bir şey yapamadık. Çok şükür bir şeyimiz yok." dedi

OYNAT 01:21 Canlarını hiçe sayarak söndürmeye çalıştılar Antalya'da seyir halindeyken alev alan bir araç, çevredeki vatandaşların hayatlarını tehlikeye atarak yaptıkları müdahaleyle söndürüldü. Edinilen bilgiye göre olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Çallı Kavşağı'nda akşam üzeri meydana geldi. Kent merkezinden otogar istikametine seyir halinde olan otomobil, henüz bilinemeyen bir nedenle alev aldı. Motor kısmında alevlerle birlikte dumanın çıktığını fark eden sürücü, aracını yol kenarında durdurup aşağı indi. Yükselen yoğun dumanı gören vatandaşlar sürücüye yardım etmek için aracın yanına koştu. Vatandaşlardan biri ön kaputu açarak elindeki su dolu kovayı motor kısmına döktü. Bir başka vatandaşın ise soğuk su termosundaki su ile yangına müdahale etti. Alevler, yangın tüpleriyle müdahale eden vatandaşlar tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.





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OYNAT 00:59 Antalya'da lüks araba alev alev yandı Antalya'nın Serik ilçesinde gece yarısı lüks bir arabada çıkan yangın sonrası mahalleli sokağa döküldü. Alev alev yanan lüks araç küle döndü. Mahalleli 'Aracın patlama sesleri ile deprem oldu sandık' dedi. BiP'te paylaş

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