Gündem Sahil yolunda otomobil alev aldı
İSTANBUL

Sahil yolunda otomobil alev aldı

Kartal Sahil Yolu'nda giden otomobilde yangın çıktı. Araçtan inen sürücü ve küçük kızı son anda kurtuldu. Alev alev yanan otomobil cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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Haber Merkezi DHA
Sahil yolunda otomobil alev aldı
Sahil yolunda otomobil alev aldı.

Sahil yolunda otomobil alev aldı.
Sahil yolunda otomobil alev aldı.

Olay saat 15.00 sıralarında Kartal Sahil yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Barış Bayram yönetimindeki 34 J 9301 plakalı otomobil ilerlediği sırada bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Sahil yolunda otomobil alev aldı.
Sahil yolunda otomobil alev aldı.

Araçtan 5 yaşındaki kızı ile inen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa süre içinde otomobilin tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araç kullanılmaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Sahil yolunda otomobil alev aldı.
Sahil yolunda otomobil alev aldı.


  • Araç sürücüsü Barış Bayram, "Arabadan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Daha sonra biz de arabayı kenara çektik. Hemen çocuğu alıp indim. Sonra araba yanmaya başladı. Biz de arabanın yanmasını bekledik. İzledik sadece başka bir şey yapamadık. Çok şükür bir şeyimiz yok." dedi

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Canlarını hiçe sayarak söndürmeye çalıştılar
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Antalya'da lüks araba alev alev yandı
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Alev aldı
GÜNDEM
Alev aldı

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