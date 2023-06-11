Şahinbey’de gurur veren bağış rekoru

Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi Meydan’ında gerçekleşen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şahinbey Belediyesi kan bağışı kampanyasında en fazla kan bağışının yanı sıra, en fazla katılımcı ve en fazla kadın katılımcı başarısını da yeniledi. Kan bağışında bulunan vatandaşların duyarlılıklarından mutlu olduklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Daha önce düzenlediğimiz 14 kan bağışı kampanyasında toplam 26 bin 600 ünite kan toplamıştık. Bu kampanyada ise iki gün içerisinde 12 bin 527 üniteyi bulduk. Bu gurur hepimizin. Kan bağışı kampanyamıza katılan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.