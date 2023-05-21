Şahintepe'nin çehresi değişiyor

Yeni sosyal donatı alanlarıyla Şahintepe Mahallesi’nin çehresi güzelleştiriliyor. Başkan Yasin Kartoğlu, Martı Sokak’ta yapımı kısa süre önce tamamlanan parkı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başakşehir’i millet bahçeleriyle donatırken Başakşehirlinin nefes alacağı park alanlarının yapımını da sürdürdüklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Şahintepe Mahallemize de yeni park alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Yapımını kısa süre önce tamamladığımız, Martı Sokak’taki parkımız 800 metrekareden oluşuyor. Çocuklarımızın keyifli vakit geçirmeleri için çocuk oyun alanları, piknik masaları ve tek potalı basketbol sahamız bulunuyor” dedi.