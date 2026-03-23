Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sahipli hayvanını terk edene 108 bin TL ceza

Sahipli hayvanını terk edene 108 bin TL ceza

16:4623/03/2026, Pazartesi
IHA
Yozgat Valiliği tarafından sahipli hayvanını terk edenlere 108 bin 370 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Yozgat Valiliği, il genelinde sahipli hayvanların kuduz aşılarının yapılması ve mikroçip ile kayıt altına alınması çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçeve valilik tarafından bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada, il merkezi, ilçeler ve köylerde sahipli hayvanların kuduz aşılarının yapılması ve mikroçip ile kayıt altına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yetkililer, hayvan sahiplerinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Köpek sahipleri, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine 260 TL (mikroçip, pasaport ve kuduz aşı bedeli) yatırarak dilekçe (beyanname) ile başvuru yapmalıdır. Başvuru yapılan 6 aylık yaşa kadar sahipli hayvanlara kayıt altına alınarak Kuduz aşıları yapılacaktır. 6 aylık yaştan büyük köpeklere 10 bin 423 TL idari para cezası uygulandıktan sonra mikroçip takılabilecektir. Sahipli hayvanını terk edenlere ise 108 bin 370 TL idari para cezası verilecektir. Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişilere Türk Ceza Kanunu’nun 177. Maddesi uyarınca ise 6 aya kadar hapis ve adli para cezası uygulanacaktır. Kayıtlı hayvanlarınızı köy/mahalle içinde bağlı tutun, serbest bırakmayın veya terk etmeyin. Aksi durumda yasal yükümlülüklerle karşılaşabilirsiniz."


15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
