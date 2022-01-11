Gündem Barınaklar sokağa terk edilen Pitbull ile doldu
YEREL GÜNDEM

Barınaklar sokağa terk edilen Pitbull ile doldu

Yasaklı türler olarak belirlenen köpek ırklarının, kısırlaştırılarak 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınması gerekiyor. Ancak köpeklerini kayıt altına aldırmak istemeyenlerden bir bölümü onları ormana bırakıyor. Yasak ırk besleyenlerden bazıları ise köpekleri barınaklara bırakıyor.

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Haber Merkezi DHA
Sahipsiz kalan Pitbullar barınakları doldurdu
DHA
Köpeklerini kayıt altına aldırmak istemeyenlerden bir bölümü onları ormana bırakıyor
Sahipsiz kalan Pitbullar barınakları doldurdu
DHA
Sahipsiz kalan Pitbullar barınakları doldurdu
DHA
Sahipsiz kalan Pitbullar barınakları doldurdu
DHA
Sahipsiz kalan Pitbullar barınakları doldurdu
DHA
Sahipsiz kalan Pitbullar barınakları doldurdu
DHA
Sahipsiz kalan Pitbullar barınakları doldurdu
DHA

Sokağa terk edilmesini istemiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne barınaklara 35 yasaklı ırk bırakıldı. Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi Başhekimi Serap Baytemir Gülmez, "Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro türleri getirildi. Açıkçası onların bu şekilde sokağa terk edilmesini istemiyoruz. Köpeklerinden vazgeçeceklerse muhakkak bakım evlerine getirilmeli" dedi.
Temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro türlerini veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yani bu hayvanların ticaretini yapanlara hayvan başına 2021 yılında 11 bin TL idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Yasa uyarınca 2022 yılında ise bu ceza 14 bin 982 TL'ye yükseldi. Yasaya aykırı hareket edenlerin hayvanlarına el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecek.

Sokağa terk eden sahipleri hakkında 30 bin TL idari para cezası uygulanacak

Yasaklı türler olarak bilinen bu 6 köpek ırkı, 14 Ocak'a kadar sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınacak. Bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacak. Sahipleri, bakamamaları halinde bu ırktan hayvanları belediyeye ait en yakın bakımevine bırakabilecek. Hayvan bakımevleri, yeni kanundaki değişiklik kapsamında, teslim edilen hayvanları kabul etmek zorunda olacak. Bu hayvanlara ait hiçbir işlem yapmadan sokağa terk eden sahipleri hakkında 30 bin TL idari para cezası uygulanacak. Şartları sağlayamayacağını düşünen hayvan sahipleri köpeklerini terk etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan bakım evlerine 7 Aralık'tan itibaren 35 yasaklı tür olarak belirlenen köpek ırkı bırakıldı. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi Yetkilisi Serap Baytemir Gülmez terk edilen köpeklerle ilgili son durumu anlattı.

Son 1 ay 35 yasaklı ırk olarak belirlenen köpek terk edildi

Serap Baytemir Gülmez, yasaklı türler olarak belirlenen köpek ırklarının son 1 ay içerisinde terk edildiklerini belirterek, "Aralık ayında yayımlanan genelge ile tehlike arz eden ırkların sahiplerine bazı yasaklar getirildi. Hayvanların kayıt altına alınması gerektiği belirtildi. Bunun için de bir tarih verildi 14 Ocak. Bu tarihe kadar bu şartları yerine getirmeyenlere ceza kesilecek. Eğer kayıt altına aldıkları bir köpeği bırakırlarsa 30 bin lira kadar bir ceza alacaklar. Yasaklı ırk düşüncesinden dolayı ister istemez bazı hayvan sahipleri köpeklerini terk etmeye başladı. Son 1 ay 35 yasaklı ırk olarak belirlenen köpek terk edildi. Şu an için 35 köpek geldi ve daha da artacağını ön görüyoruz. Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro türleri getirildi. Açıkçası onların bu şekilde sokağa terk edilmesini istemiyoruz. Köpeklerinden vazgeçeceklerse muhakkak bakım evlerine getirilmeli. Sokağa bırakılırlarsa daha kötü sonuçlar doğabilir. Biz gelen köpekleri kısırlaştırıp ömürlerinin sonuna kadar misafir edeceğiz" dedi.

Gaziantep Valiliğinden köpek saldırısına ilişkin açıklama
GÜNDEM
Gaziantep Valiliğinden köpek saldırısına ilişkin açıklama

Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye'den haber var: 'Maalesef yüz felci var, yüz sinirleri için yama planlıyoruz'
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AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan Gaziantep'te 22 Aralık günü 2 Pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve AÜ Hastanesi'nde doku nakli yapılan Asiye Ateş'in durumu hakkında bilgi verdi.
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YÜZ SİNİRLERİNE YAMA YAPILACAK<br>Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye Ateş'in sağlığını yakından takip ettiklerini belirterek, “Maalesef yüz felcimiz var. Yüze giden birkaç sinir damarı var. O birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış. Bu vesileyle beklediğimiz birkaç faktör vardı. Onları geride bıraktık. Muhtemelen bu hafta içinde Asiye'ye yüz sinirleri için bir yama planlıyoruz\" dedi.
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Bunun küçük bir ameliyat olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Özkan, “Daha sonraki zamanlarda kulağını kullanabilmesi önemli bir şey. Görüntü olarak, yemek yerken de onu sıkıntıya sokar. Tabii ki çok küçük bir ameliyat değil\" diye konuştu.
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İYİLEŞMESİ 1 YILI BULACAK<br><br>Asiye'nin iyileşmesinin 1 yılı bulacağını aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Sadece sinir ameliyatı değil, bekleyen başka ameliyatları da var. Sinir ameliyatı 5-6 ayı bulur ama sonraki süreçlerde saçlı derisini daha doğal bir görüntü elde etmek için uğraşacağız. Balon ameliyatı da birkaç ayı bulacak. İyileşmesi için 1 yıllık bir süreç bizi bekliyor\" dedi.
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'KALİTELİ VE İŞE YARAYAN İLK ÇIKARABİLMEK İSTİYORUZ' <br><br>Asiye Ateş'e yapılan ameliyat sonrasında başka illerden benzer vakaların da tedavisi için talepler geldiğini aktaran Prof. Dr. Özkan, çok fazla telefon aldıklarını, ihtiyaç durumlarında devreye gireceklerini söyledi. Yeni yılda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yeni operasyonlara imza atacağını belirten Prof. Dr. Özkan, “Biz ilk olmak adına değil de kalite katmak, ülkeye katma değer olsun ve ülkenin bilim çıtasını yükseltme amacındayız. İlk olmak da güzel bir şey ama tek hedef o değil, kaliteli ve işe yarayan bir ilk çıkarabilmek istiyoruz. İnşallah güzel şeyler planlıyoruz\" diye konuştu.
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'BANA ÇOK DOĞRU DEĞİLMİŞ GİBİ GELİYOR'<br><br>ABD'de bir hayvandan insana kalp nakli yapıldığı haberleri ile ilgili görüşleri sorulan Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Onunla ilgili detaylı makale yayımlanmadı. Detayları çok bilmiyorum ama haberde de detay çok yok. Bana biraz tuhaf geldi açıkçası, herhangi bir işleme tabi tutulmadan domuz kalbinin insana nakledilmiş olması çok doğru değilmiş gibi geliyor. Biz zaten laboratuvar çalışmalarında bunları yapıyoruz ancak hayvandan insana nakiller, şu etapta çok ciddi reaksiyonlar olduğu için yapılamıyor. Çok başında daha. Eğer bu şekilde yapıldıysa ben de çok merak ediyorum sonucu ama böyle değildir diye düşünmek istiyorum\" dedi.
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Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye'den haber var: 'Maalesef yüz felci var, yüz sinirleri için yama planlıyoruz'
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Pitbull cinsi köpeklerin saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'da doku nakli yapılan Asiye Ateş'in (4) yüze giden damarlarından bazılarının hasar aldığını belirterek, "Maalesef yüz felcimiz var. Muhtemelen bu hafta içinde Asiye'ye yüz sinirleri için bir yama planlıyoruz" dedi.

Ormanlarda yasaklı köpek alarmı: Her gün bırakıp kaçıyorlar
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Temmuz ayında yürürlüğe giren, Hayvanları Koruma Kanunu ile Pitbull Terrier, Fila Brasileiro, Japanese Tosa, Dogo Argentino, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırk köpeklerin veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, bu hayvanların ticaretini yapanlara para cezası getirildi.
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. 2022 yılında ise para cezalarının miktarı artacak. Yasaya uymayanların hayvanlarına el konulacak. 14 Ocak 2022 tarihine kadarsa yasaklı altı köpek ırkı kısırlaştırılıp, onun için kayıt belgesi alınması gerekiyor. Bazı köpek sahipleri ise köpeklerini veterinere götürmek yerine ormana ve yol kenarlarına terk ediyor.
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Çatalca'da yerleşim yerlerine bırakılan yasaklı ırk köpeklerden köylüler şikayet ediyor. Çatalca'da yaşayanlara göre son bir haftada terk edilen köpeklerin sayısı da arttı. Sadece Çatalca'da değil, Göktürk Hayvanseverler Derneği Başkanı Nilgül Sayar da son dönemde ormanlarda ve yol kenarlarında buldukları yasaklı ırk köpeklerinin sayısının arttığını dile getirdi.
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Çatalca'da yaşayan İbrahim Karataş \"Bu köpekleri sahipleri buraya salıyor. Bize çok zorluk veriyorlar. Tavuklarımızı yiyorlar, hatta keçileri bile yiyorlar. Ben de köpek atılırken gördüm, gelip buradan arabayla bırakıp gidiyorlar. Bırakılan köpek arkasından koşa koşa gidiyor ama 300 metre sonra araba kayboluyor.
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Sahipleri bakamıyorlar, bakamayınca buraya atıyorlar. Şu bir haftada bu terk etme sayıları arttı. Bir haftada her taraf köpek doldu. Üç dört gün içinde 8-10 tane köpek attılar buraya. Yasak diye de atanlar var\" dedi.
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Göktürk Hayvanseverler Derneği Başkanı Nilgül Sayar \"Arabamdaki Dogo Argentino cinsi köpeği yarım saat önce burada buldum. Bu hayvanı bulalı henüz yarım saat 40 dakika oldu. Hiç tanımadığım bir hayvana tasmayı taktım, zaten kendisi de yanıma geldi. Benim evimde de otobandan bulduğum bir American Staffordshire'ım var. Onlar önceden yasaklı değildi. O köpek şu an kedilerle koyun koyuna yatıyor.
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Bu hayvanların yetiştirilmesiyle, bazen de karakterinin doğru yönlendirilmemesiyle de alakalı saldırganlıkları. Aslında 2008 yılında bu ırklar yasaklanmıştı. O günden bugüne kimse bunların üretim ve satışının önüne geçmedi. İnsan eliyle üretilip de en çok işkence gören köpekler diyeyim bunlar için kısaca\" diye konuştu.
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Dernek Başkanı Nilgül Sayar \"Bu cinsler dövüş ve damızlık olarak kullanılıp, yavruları satılıp üzerlerinden para kazanılıyor. Dövüşmeyen hayvanı damızlık olarak kullanmaya çalışıyorlar. Genelde 1-2 doğumdan sonra anneleri atıyorlar veya antrenman köpeği olarak diğerlerinin önüne koyuyorlar. Bu yeni tasarı ciddi olarak uygulanmaya başlanacağı söylendiğinden beri de ormanlara ekstra bir atma olayı başladı.
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Genelde bu kişiler bu hayvanlar üzerinden para kazanmaya başladığı için şu an kısırlaştırılmış olarak onların bir işine yaramayacak. Böyle olunca da bir masraf kapısı olarak gördükleri için atıyorlar. Ayda zaten ortalama normalde üç dört tane buluyorduk. Son dönemde, hatta geçen ay her gün bir tane yasaklı ırk dışarıdan aldık. Gerçekten sayı çok arttı.
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Bu atılanların çoğu evde bakılanlar değil, bunları atanlar üretim amaçlı kullanan tipler. Boş arazide, gecekondu bahçelerinde, çatı aralarında bakan tipler, onlar atıyor şu anda. Çünkü el konulacak, ceza yiyecek. Kısırlaştırmak uğraşmak istemiyor masraf olarak bakıyor\" diye konuştu.
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Ormanlarda yasaklı köpek alarmı: Her gün bırakıp kaçıyorlar
Yasaklı köpek ırklarının yasaya göre 14 Ocak tarihine kadar kayıt altına alınması gerekiyor. Kayıt yaptırmak istemeyenler ise köpeklerini ormanlara bırakıyor. Göktürk Hayvanseverler Derneği Başkanı Nilgül Sayar "Arabamdaki Dogo Argentino cinsi köpeği yarım saat önce burada buldum. Bu yeni tasarı ciddi olarak uygulanmaya başlanacağı söylendiğinden beri de ormanlara ekstra bir atma olayı başladı. Ayda zaten ortalama normalde üç dört tane buluyorduk. Son dönemde hatta geçen ay her gün bir tane yasaklı ırk dışarıdan aldık" dedi.


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