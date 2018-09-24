Gündem Sahra hayaline kavuştu
İSTANBUL

Sahra hayaline kavuştu

Doğuştan omurilik hastası olan küçük Sahra’nın eğitimi için tüm okul seferber oldu. Öğretmen, öğrenci ve velilerin topladığı kapaklar sayesinde Sahra akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Öğretmen, öğrenci ve velilerin seferberliğiyle toplanıp geri dönüşüme verilen kapaklar sayesinde küçük Sahra akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu.
Öğretmen, öğrenci ve velilerin seferberliğiyle toplanıp geri dönüşüme verilen kapaklar sayesinde küçük Sahra akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu.

İstanbul Esenler'deki İsmet Paşa İlköğretim Okulu'nda toplanan şişe kapakları, doğuştan omurilik hastası olan ve hiç yürüyemeyen 8 yaşındaki Sahra Kaçan'a umut oldu. Öğretmen, öğrenci ve velilerin seferberliğiyle toplanıp geri dönüşüme verilen kapaklar sayesinde küçük Sahra akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu. Sahra'nın annesi Beyhan Kaçan, “Bugün hem mutlu, hem hüzünlüyüm. İnşallah kızım iyileşir ve bu sandalyeyi başkasına vermek nasip olur” dedi.

TÜM OKUL ÇALIŞTI

Sahra'nın aracına kavuşup eğitime katılması için tüm okulun seferber olduğunu aktaran İsmet Paşa İlköğretim Okulu Müdürü İsmail Kınaş ise şunları söyledi: “Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizin çabalarıyla geri dönüşümün önemini anlattık. Öğretmenlerimiz toplantı ve derslerde dahi gerçekten bir kapağı bile poşete koyup getirdi. Mutluyuz. Kızımızın tedavisi devam ediyor. İnşallah tedavisi bitip iyileştiğinde beraber koşup top oynayacağız.”

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