Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında 16 yıl 9 ay hapis istemi

“En büyük sorumluluk tanık olarak dinlenen doktorda olması gereklidir. Doktorlar hakkında açılmış bir tahkikat varsa dosyaya ulaşmasını istiyoruz. Müvekkilin hazırlattığı kaşeyi doktor bey kendisi kırıp atmıştır. Yani resmî belgeyi kendisi yok etmiştir. Doktor bey tanık olarak verdiği ifadede sanığın hastalara müdahale etmediğini söylemiştir. Doktorun beyanına inanılıyorsa müvekkilim serbest bırakılmalı. Ancak inanılmıyorsa doktor bey de tutuklanmalıdır. Benim bu saatten sonra mahkemenin adaletine olan inancımı kaybettim. Sizin vicdanınıza göre karar vermenizi bekliyorum”