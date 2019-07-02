Sahte içki 5 kişiyi öldürdü

Mersin’de son bir haftada 21 kişi “metil alkol zehirlenmesi” şüphesiyle hastanelere başvurdu. Toros Devlet Hastanesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile kentteki özel bir hastanede tedavi gören 4 kişi taburcu olurken, 5’i ise yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili açılan soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli “olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs” suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri savcılıkça, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNDEM Diyarbakır'da damattan kanlı pusu: 1 ölü, 1 yaralı