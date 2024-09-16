Sahte ihbarcılar da gözaltında

Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin’in cinayetinde, Güran ailesinin akrabaları İ.K. ve Ş.K. gözaltına alındı.

İFADELER ÇELİŞİYOR

Şüphelilerin arama çalışmaları devam ederken, soruşturmanın seyrini değiştirmek için sahte ihbarlarla, görevlileri farklı yerlere yönlendirdikleri ve verdikleri ifadelerinin çeliştiği belirtildi.

JANDARMA BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILMIŞ

Soruşturma dosyasındaki JASAT tutanağına göre, 'Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu' iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı, köyde yangın çıkarıldığı, arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, iki şahsın bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunulduğu, yanlış ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği, bu gibi eylemlerle jandarma personelinin Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı” ifadeleri yer aldı. 2 şüpheli ile tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

'Daha ölmemiş' demişti konuşmayı yine hatırlamadı

Soruşturma kapsamında daha önce serbest bırakılan, tekrar gözaltına alınıp bu kez tutuklanan 15 yaşındaki R.A.’nın ifadesi ortaya çıktı. Salim Güran’ın işçisi R.A. ifadesinde kendisine sorulan ve 'Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş’ cümlelerinin geçtiği konuşmayı yine hatırlamadığını söyledi.

Savcı, Salim Güran'ın tarladaki çalışmalara yardım etme amacıyla kıyafetini değiştirmeye gittiği beyanına karşın, kendisinin Salim Güran yanlarına tekrar geldiğinde çalışmaların bitmiş olması ve yemek hazırladıkları beyanı arasındaki çelişkiyi R.A. ya sordu.

* R.A. “Salim Güran geri geldiğinde hem babam hem de ben işlerimizi bitirmiştik. Salim Güran yanımıza geldikten sonra kendisi tarlada herhangi bir iş yapmadı” diye cevapladı.

R.A.’ya, Tavşantepe Mahallesi'nde çalıştığı Salim Güran'a ait tarlalarda kaçak elektrik kullanıldığına dair bir bilgisi olup olmadığı da soruldu.

* R.A. “Ben sucu olduğum için sadece sulama işiyle uğraşıyorum. Vanaları açıp kapatıyorum. Benim böyle bir durumla alakalı kesinlikle bir bilgim yoktur. Haberim yoktur. Tarlalarda kaçak elektrik kullanmak amacıyla böyle bir kaçak elektrik cihazına benzer bir şey olup olmadığını da bilmiyorum. Ben daha önce sürekli sulama işiyle uğraşmama rağmen böyle bir cihaz ya da düzenek görmedim” dedi.

R.A.’nın daha önceki ifadesinde hatırlamadığını söylediği ve Salim Güran ile aralarında geçen 'Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş’ cümlelerinin geçtiği telefon görüşmesi, bilirkişi raporu ve Salim Güran’ın 13/09/2024 tarihinde alınan ifadesi okunarak soruldu.

* R.A. da cevaben, “Ben kesinlikle aramızda böyle bir konuşma hatırlamıyorum. Ben böyle bir kaçak elektrik cihazı görmedim. Hiç duymadım. Aramızda kesinlikle böyle bir konuşma geçmedi” diye konuştu.

TERLİĞİ NİYE ALDIN?

Tavşantepe Köyü'nden 2.5 kilometre uzaklıktaki terlikle ilgili sır da çözülmeyi bekliyor. Narin'in 23 yaşındaki kuzeni Muhammed Kaya savcılık ifadesinde terlikle ilgili ilginç detaylar paylaştı. Narin kaybolduktan 1 gün sonra, araçla Çarıklı yolunda ilerlerken terliğe rastladığını belirten Kaya, "Terliğin çingenelere ait olduğunu düşünerek bakmadım. Sonra dönüşte aynı terlik yine yolun ortasındaydı. Terlik köye 2.5 km uzaklıktaydı. Ben terliği alıp, arabaya koydum" dedi. Köye geldiğinde bir kargaşa olduğunu belirten Kaya ifadesinde, "Köydekiler bir odada jandarma görevlileriyle birlikte toplanmışlardı. Ben bu kargaşada terliği söylemeyi unuttum. Osman ve Uğurcan Güran ile oturup çay içtik. Biz çay içerken Osman köye döneceğini söyledi, aracı benden aldı. Osman aracın kapısını açtığında terliği görüp bunları nereden aldığımı sordu, ben de yolda bulduğumu söylemem üzerine Osman terliği görevlilere teslim etti" dedi.











