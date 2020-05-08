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Sahte jandarmalar, gerçek jandarmadan kaçamadı

Sivas’ta kendilerini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 kişi jandarmanın düzenlediği başarılı operasyonla yakaladı.

Haber Merkezi İHA
Sahte jandarmalar, jandarma tarafından yakalandı.
Sahte jandarmalar, jandarma tarafından yakalandı.


Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Yolkaya köyünde yaşayan H.Ç. (90) ve K.Ç.’nin (59) evine giderek kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişi çiftin 100 bin TL değerinde ziynet eşyası ve bir miktar parasını alıp kayıplara karışmıştı.

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Dolandırıldıklarını geçte olsa fark eden çiftin ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptığı titiz çalışma neticesinde T.A. ve F.Y. isimli sahte jandarmaları aldıkları altınları bozdurmak için gittikleri Şarkışla ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkartılacak.

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