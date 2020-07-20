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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Sahte kimlikle hücre evi kiralamış

Adana'da, FETÖ/PDY davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay hapse mahkum edilen sözde "İncirlik Üssü mahrem imamı" eski öğretmen M.K. hakkında gerekçeli karar hazırlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kararda M.K'nin, örgüt içi tayine tabii tutularak Kayseri, Diyarbakır ve Adana'da FETÖ ile iltisaklı kurumlarda çalıştığı, "üst düzey" ve aktif örgüt mensuplarıyla arasında HTS kayıtlarının bulunduğu, "Abdülsamet" kod adıyla İncirlik Üssü'ndeki subaylardan sorumlu mahrem imam konumunda faaliyet göstererek örgüte eleman temin ettiği bildirildi.

ÇOCUKLAR GELİYORDU

M.K'nin FETÖ içinde verilen görevleri sorgulamaksızın kabul ederek örgütle organik bağını ortaya koyduğu ve örgütle süreklilik gösterecek şekilde ilişki içinde oldug?u belirtilen kararda, tanık B.T'nin de ifadelerine yer verildi. B.T, sanık M.K'yi tanıdığını belirterek, şunları anlattı: "Sanık kendisini bana İbrahim Yılmaz ismiyle tanıtarak 2014-2017'de yöneticiliğini yaptığım binadan daire kiralamıştı. Ben sanığın adının M.K. olduğunu sonradan öğrendim. Bu şahsın kiraladığı eve 8-16 yaşındaki çocuklar gelirdi. Ayrıca akşamları grup halinde kadınlar ve erkeklerin farklı zamanlarda gelip gittiklerine şahit oldum. Darbe girişiminden sonra eve misafir olarak gelenler bir anda kesildi."

9 YIL CEZA ALDI

  • Kararda, ByLock tespit tutanağı, tanık beyanları, sanığın örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'da aktif katılım hesabı açtırdığı, örgüt mensuplarıyla irtibatı dikkate alındığında FETÖ üyesi olduğunun anlaşıldığı, M.K'nin inkar etmesine rağmen ByLock kullandığının tespit edildiği, bu nedenle de sanığa üst sınırdan 9 yıl 9 ay hapis cezası verildiği ifade edildi.

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