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Sahte MİT’çilere kıskıvrak baskın

Milli İstihbarat Teşkilatı’na işe alma vaadiyle 58 vatandaşı dolandıran organize suç örgütü İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyon sonucu dolandırıcılar yakalandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyon sonucu dolandırıcılar yakalandı.

Jandarma, nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde, şüpheli şahısların mağdurları “Sizi MİT'te işe alacağız” diyerek dolandırdığı ve harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında değişik tarihlerde mağdurlardan yüklü miktarda para aldıkları tespit edildi.

1 MİLYONLUK VURGUN YAPMIŞLAR

  • Suç örgütünü mercek altına alan Jandarma, elden ve bankalar üzerinden yapılan para trafiğinin tespit ederek dolandırıcıların 58 mağdur üzerinden yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptığını tespit etti. Mağdurlara kendini sözde MİT Bölge Başkan Yardımcısı olarak tanıtan örgüt lideri O.K.'nin yeni bir mağdurla buluşacağını tespit eden ekipler örgüt liderini bir alışveriş merkezinde mağdurdan para alırken suçüstü yakaladı. Örgüt üyesi diğer 4 şahıs ise 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

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