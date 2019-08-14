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3. SAYFA SAMSUN

Sahte MİT'çiye 30 yıl hapis

Sahte MİT'çiye 30 yıl hapis

Samsun'da kendini 'Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli' olarak tanıtarak, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Volkan Savaş'a (35), yargılandığı davada, 30 yıl hapis ve 868 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi DHA
Gözaltına alınan kişi Emniyet'e götürüldü. Fotoğraf: Arşiv.
Gözaltına alınan kişi Emniyet'e götürüldü. Fotoğraf: Arşiv.

Samsun'da, kendini 'MİT personeli Tibet Demir', olarak tanıtıp 2'si kadın 6 kişiyle yakınlık kuran Volkan Savaş, İngiltere'den geçici görevle geldiğini, yakın bir zamanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Başdanışman' olarak göreve atanacağını belirterek bakanlar ve kamu görevlileri ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyledi. Bu yolla 6 kişiyi toplam 328 bin 394 TL ve 5 bin Euro dolandıran Volkan Savaş, kayıplara karıştı.

Şikayet üzerine, 26 Temmuz 2018'de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Volkan Savaş, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kendini MİT personeli olarak tanıtan kişi.

Savaş hakkında 'kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma ve bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemek suretiyle dolandırıcılık, kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin görüleceği vaadiyle aldatarak dolandırıcılık' suçlarından dava açıldı.

Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Volkan Savaş, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Benim hakkımda daha önce uğradığım silahlı saldırı nedeniyle koruma tedbir kararı mevcuttur. Bu yüzden kimliğimi saklamam mevcuttur. Ben kendimi MİT personeli olarak tanıtmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ailem Ankara'da onlarla bile görüşmüyorum. Çünkü devamlı takip ediliyorum" dedi.

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