Sahte site üzerinden Togg dolandırıcılığı: Üç şüpheli tutuklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ankara’da Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Varank, ''Bu ancak Türkiye’nin aracı olur, dünyaya açılamaz' dedikleri Togg, Avrupa Birliği Mevzuatıyla uyumlu tüm testlerden başarıyla geçti. Hatta, elektrikli araçların en önemli testi olan 'elektrikli araç güvenlik testinden' tek seferde geçti. Öyle ki Türkiye’de ilk defa bir binek otomobil Araç Tip Onay Belgesi almaya hak kazandı. Onu da bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız, eliyle teslim etti'' ifadelerini kullandı