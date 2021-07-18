Gündem Şakalaşan yolcuları uyarmak için arkasına dönünce minibüs şarampole devrildi 6 yaralı
AKSARAY

Şakalaşan yolcuları uyarmak için arkasına dönünce minibüs şarampole devrildi: 6 yaralı

Aksaray'da bayram tatiline giden tarım işçilerini taşıyan minibüs, yolcuların aralarında şakalaşmasını uyarmak için arkasına dönen şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Şakalaşan yolcuları uyarmak için arkasına dönünce minibüs şarampole devrildi: 6 yaralı
Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Aksaray Ankara Karayolu 12'nci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden Aziz Sahur (41) idaresindeki 63 ACU 479 plakalı minibüs, petrol istasyonundan yakıt aldıktan 150 metre sonra yolcuların aralarında şakalaşmasını uyarmak için arkasına dönen şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sağlık durumları iyi

Kazada sürücü yaralanmazken minibüste bulunan Orhan Sanal (26), Mahsun Tekdemir (18), Şükrü Demir (45), Hüseyin Akpınar (18), İlyas (22) ve Osman Yıldız (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

"Şarampole kaydı"

Minibüste bulunan İbrahim İpek, İstanbul'dan bayram tatili için Şanlıurfa'ya gittiklerini söyleyerek, "Seyir halindeyken arkadaşlar şakalaşıyordu, kaptan onlara susmalarını söyledi. Arkaya döndüğü zaman araba hemen şarampole kaydı. Şoför hakimiyetini kaybetti. Minibüste toplam 16 kişi bulunuyordu" dedi.

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Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu araç apartman boşluğuna düştü
FOTOĞRAF 14
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Kaza, Ada Mahallesi Gülbahar Sokak'ta meydana geldi.
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Ticari taksi sürücüsü Birol Konukçu aracını apartmanın önüne park edip araçtan indi.
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Konukçu'nun el frenini çekmeyi unuttuğu araç bir anda hareket etmeye başladı.
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İstinat duvarını aşan araç yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek apartman duvarına çarparak durabildi.
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Apartmanda yaşayanlar büyük panik yaşadı.
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Apartmanın bahçesinde kimsenin olmaması da muhtemel bir faciayı önledi.
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Olayın ardından aracını gören sürücü kısa süre şok yaşadı.
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Araç çekici yardımıyla bulunduğu alandan çıkarıldı.
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Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu araç apartman boşluğuna düştü
Sinop'ta sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu ticari taksi yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından apartman boşluğuna düştü. Bina sakinleri büyük panik yaşadı.


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