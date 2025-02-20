Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki iddialara ilişkin Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı

"Belirtilen alanda 3 adet yangın çıkış kapısının olduğu, fuaye alanında acil çıkışı etkilemeyecek şekilde bir depo oluşturulduğu ancak Yangın Önleme Tedbirleri yazısı kapsamında durumun yeniden değerlendirildiği, neticede Sakarya İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yerinde yapılan değerlendirme sonucu, bu alanda gerekli görülen düzenlemenin yapılarak, fuaye alanının boşaltıldığı ve ilave bir çıkış kapısının daha eklendiği anlaşılmıştır."