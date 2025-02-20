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Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki iddialara ilişkin Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki iddialara ilişkin Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı

15:2320/02/2025, Perşembe
AA
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Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın yangın çıkışı kapısının olduğu alanın odaya dönüştürüldüğüne dair yapılan bildirimlerin incelendiğini duyurdu. Açıklamada "İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yerinde yapılan değerlendirme sonucu, bu alanda gerekli görülen düzenlemenin yapılarak, fuaye alanının boşaltıldığı ve ilave bir çıkış kapısının daha eklendiği anlaşılmıştır" denildi.

Bakanlığın
"Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm"
adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla 29 Ocak 2025'te illere gönderilen Yangın Önleme Tedbirleri kapsamında ilgili hastanede gerekli çalışmanın yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:


"Belirtilen alanda 3 adet yangın çıkış kapısının olduğu, fuaye alanında acil çıkışı etkilemeyecek şekilde bir depo oluşturulduğu ancak Yangın Önleme Tedbirleri yazısı kapsamında durumun yeniden değerlendirildiği, neticede Sakarya İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yerinde yapılan değerlendirme sonucu, bu alanda gerekli görülen düzenlemenin yapılarak, fuaye alanının boşaltıldığı ve ilave bir çıkış kapısının daha eklendiği anlaşılmıştır."


#Sağlık Bakanlığı
#Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
#Yangın

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