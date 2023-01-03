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Tezgah yeri anlaşmazlığı kanlı bitti: 4 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde pazarda tezgah yeri anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralanırken konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Sakarya haberleri: Tezgah yeri anlaşmazlığı kanlı bitti: 4 yaralı
Meydana gelen olay neticesinde biri ağır toplamda 4 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hendek ilçe merkezine kurulan pazar yerinde tezgah yeri anlaşmazlığı sebebiyle iki grup arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflardan biri yanında bulunan silahla kurşun yağdırdı.

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Meydana gelen olay neticesinde biri ağır toplamda 4 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olaya karıştığı düşünülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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