Gaziantep’te 2 yıl önce kaybolan şahsın gömülü cesedi bulundu

Şüphelilerden A.C.Ş sorgusunda suçu itiraf ederek, M.A.T.’yi öldürdüklerini ve Gaziantep Havalimanı Yolu üzerindeki metruk bir bağ evininin arazisine gömdüklerini söyledi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesi’nde, 27 Ekim 2020 tarihinde kaybolan M.A.T. isimli şahısla ilgili kayıp başvurusu üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

İHA

Teknik ve fiziki araştırmalarında öldürüldüğü belirlenen M.A.T.’nin cesedinin bulunması için araştırmaları genişleten ekipler, olayın faillerinin F.K., A.C.Ş. ve M.E. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. F.K. isimli şüphelinin “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan A.C.Ş’nin ise “Yağma” suçundan cezaevinde tutuklu oldukları tespit edildi.

İHA

Suçunu itiraf etti

Şüphelilerden A.C.Ş sorgusunda suçu itiraf ederek, M.A.T.’yi öldürdüklerini ve Gaziantep Havalimanı Yolu üzerindeki metruk bir bağ evininin arazisine gömdüklerini söyledi. A.C.Ş.’nin itiraf ve yer göstermesi ile bağ evinin bahçesinde arama yapan ekipler, şahsın tarif ettiği bölgede yaptığı kazı çalışmalarında insan kemikleri buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin bulduğu kemikler, Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Labartuvarı’na, incelenmek üzere gönderildi. Yapılan incelemede ise kemiklerin 2 yıl önce kaybolan M.A.T’ye ait olduğu belirlendi.

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İHA

Kayıp şahsın öldürüldüğü kesinleşmesinin ardından ise ekipler düzenlediği operasyon ile cezaevinde bulunmayan son şüpheli şahıs M.E.K’yi yakaladı. Gözaltına alınan alınan üçüncü şüpheli şahıs, yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği Adli Mercilerce tutuklandı.