Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentteki tatilcilere hayati bir uyarıda bulundu. Yapılan basın açıklamasında önümüzdeki üç gün boyunca RİP akıntısının etkili olmasının beklendiği ve Karasu, Kocaali ve Kaynarca'daki sahillere kırmızı bayrak çekileceği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasında ayrıca yarın dalga boyunun bir metreyi aşmasının beklendiği de ifade edildi.