Sakarya'da evinde uyuşturucu bulunan ilkokul müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sapanca'da bulunan bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak sahte bungalov sayfaları açarak, 263 milyon liralık dolandırıcılık yapan 12 ildeki toplam 50 kişi gözaltına alındı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde evinde uyuşturucu madde bulunan ilkokul müdür yardımcısı hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındığı bildirildi.
Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Karasu ilçesinde bir ilkokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan M.K. hakkında, uyuşturucu kullandığı ve bulundurduğu şüphesiyle adli işlem başlatıldığı belirtildi.
İlgili personel hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındığı aktarılan açıklamada, Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından da inceleme ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.