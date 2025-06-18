Uyuşturucuyu ekmeğin içine gizlemişler: 2 zanlı yakalandı

Malatya’da polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda ilginç bir yöntemi ortaya çıkardı. Kontrol edilen bir araçta, ekmeğin içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda ekmeğin arasına gizlenmiş 383 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 2 şüphelinin ise gözaltına alındığını kaydetti.