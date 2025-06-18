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Nevşehir'de eş zamanlı baskın: 61 zehir taciri gözaltında

Nevşehir'de eş zamanlı baskın: 61 zehir taciri gözaltında

10:3318/06/2025, الأربعاء
AA
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3 aylık çalışma neticesinde düzenlenen operasyona 285 emniyet personelinin yanı sıra 1 helikopter, 2 İHA ve 3 dedektör köpeği de katıldı. Operasyonda 61 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 1 kilo 469 gram çeşitli türlerde uyuşturucu madde ile 528 sentetik ecza ele geçirildi.
3 aylık çalışma neticesinde düzenlenen operasyona 285 emniyet personelinin yanı sıra 1 helikopter, 2 İHA ve 3 dedektör köpeği de katıldı. Operasyonda 61 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 1 kilo 469 gram çeşitli türlerde uyuşturucu madde ile 528 sentetik ecza ele geçirildi.

Nevşehir'de polisin helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 61 zanlı gözaltına alındı.

Nevşehir ve Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 3 aydır sürdürülen çalışmanın ardından 64 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.


Toplam 285 personel ile helikopter, dron ve dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu maddelerin parasını kripto varlıklar aracılığıyla aldıkları belirlenen 61 şüpheli yakalandı.


Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 237 gram kokain, 232 gram sentetik uyuşturucu ve 528 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 30'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.





#eşzamanlı operasyon
#helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
#Nevşehir
#Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri
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