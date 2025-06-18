Nevşehir'de eş zamanlı baskın: 61 zehir taciri gözaltında

Toplam 285 personel ile helikopter, dron ve dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu maddelerin parasını kripto varlıklar aracılığıyla aldıkları belirlenen 61 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 237 gram kokain, 232 gram sentetik uyuşturucu ve 528 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 30'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.