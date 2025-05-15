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Sakarya'da kaçak makaron üretilen fabrikaya operasyon: 3 zanlı tutuklandı

Sakarya'da kaçak makaron üretilen fabrikaya operasyon: 3 zanlı tutuklandı

14:3115/05/2025, Perşembe
AA
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Operasyon, KOM tarafından Arifiye ilçesinde bir fabrikaya yapıldı.
Operasyon, KOM tarafından Arifiye ilçesinde bir fabrikaya yapıldı.

Sakarya'da kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) üretimi yapılan fabrikaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Arifiye ilçesinde bir fabrikaya operasyon düzenlendi.


Fabrikada yapılan aramada, boş makaron üretiminde kullanılan makine ve kompresör, 3 milyon 820 bin boş makaron, 445 bin makaron filtre ucu, 283 adet rulo filtre kağıdı ele geçirildi.


Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlıya adli kontrol tedbiri uygulandı.




#1 şüpheli adli kontrol
#3 şüpheli tutuklandı
#Arifiye
#Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#makaron üretimi yapılan fabrika
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